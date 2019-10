Investigan si hay una organización criminal en el caso de empresas cárnicas Varios agentes de la Guardia Civil investigaron el lunes en una finca del Polígono Ganadero. :: l. cordero La delegada del Gobierno en Extremadura lanza un mensaje de tranquilidad al asegurar que la carne afectada no es para consumo humano S. LORENZO / C. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 24 octubre 2019, 07:43

Las supuestas actividades ilícitas de varias empresas cárnicas de la ciudad que están siendo investigadas por la Guardia Civil podrían formar parte de una organización criminal que se extendería por otros puntos de Extremadura (cuatro empresas de Cáceres y una de Badajoz), además de las provincias de Salamanca y Ávila. Según ha sabido HOY, el instituto armado trata de aclarar si distintas firmas del sector se han puesto de acuerdo para cometer un delito, lo cual podría agravar las penas en el caso de que haya un juicio y se demuestre que son culpables. Según estas fuentes la operación está dirigida a determinar si estas actuaciones van en contra de la salud pública, pudiéndose haber cometido infracciones administrativas y falsear documentación.

Hasta dónde llegó la irregularidad en el tratamiento de carnes de caza que debían haber sido incineradas es el asunto de fondo de las posibles prácticas ilegales de las empresas en cuestión. Mientras desde las autoridades se llama a la calma descartando que los alimentos se estén poniendo en circulación para el consumo humano, según algunas fuentes sí se está investigando el que pudiera haberse puesto a la venta carne que no tenía la calidad suficiente. «No es el caso de Andalucía con la listeriosis -dice una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato-. Es como si se vende alcohol ilegal y alguien se queda ciego. Aquí no ha pasado nada, pero hay carne que no debería haberse puesto a la venta».

La delegada del Gobierno afirma que hasta ahora se han investigado cinco empresas en Extremadura, casi todas de la provincia de Cáceres (una en la capital). Según fuentes consultadas por este diario también se investiga a empresas de las provincias de Salamanca y de Ávila.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población al asegurar que se está investigando a empresas del sector cárnico, «por asuntos relativos a gestión de productos». García Seco recalcó que es una operación abierta que no está relacionada con la salud pública. «Es decir -puntualizó-, aunque sea una operación que se está llevando en empresas alimentarias, en mataderos y en empresas cárnicas, no tiene nada que ver con alimentos que se estén poniendo en circulación para consumo humano. Por lo tanto: tranquilidad absoluta».

En la misma línea se manifestó el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que indicó que no se trata de un problema de alerta sanitaria y recordó que el asunto está bajo secreto de sumario y que no se pueden dar más datos.

Una de las empresas cárnicas cacereñas investigadas por la Guardia Civil por supuestas prácticas ilegales ha negado que la operación tenga que ver con la reintroducción de mercancía al consumo que había sido descartada por las autoridades sanitarias. La abogada de esta empresa indicó ayer a este diario que el objeto de la investigación es un asunto medioambiental relacionado con Sandach (subproductos de origen animal no destinados al consumo humano) procedentes de la caza, de monterías. Al parecer existen tres categorías, de la 1 a la 3, cada una de ellas con un tratamiento de destrucción específico. La investigación podría referirse a la disposición en muladares de despojos de especies cinegéticas (clase 1) que deberían haber sido incineradas.

Esta empresa cacereña tiene tres actividades. Una es la recogida de restos de caza de las monterías para su destrucción, la segunda la recogida de toros de lidia muertos tras las corridas y la tercera es el reparto de carne de carnicería para el consumo convencional.