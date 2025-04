La trama del doctor Maynar involucra a jugadores del Cacereño y Diocesano

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dado por desarticulado el supuesto grupo criminal afincado en la provincia de Cáceres que ... se dedicaba presuntamente a distribuir sustancias prohibidas a deportistas. Según ha precisado en un comunicado la Guardia Civil, la red se dedicaba a la distribución ilícita de medicamentos dentro y fuera de España, y también a la fabricación de estas sustancias prohibidas en el deporte, «siendo los destinatarios deportistas de primer nivel».

Tal y como adelantó HOY, Marcos Maynar, doctor en Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Extremadura, fue detenido junto a su ayudante de laboratorio en el marco de la operación 'ILEX' el pasado mes de mayo por la presunta comisión de delitos de tráfico de medicamentos y dopaje en el deporte, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Maynar pasó una noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres y al día siguiente, declaró en el Juzgado número 4. «Nunca me han condenado y espero que ahora no lo hagan», declaró a la salida. El médico extremeño fue puesto en libertad con cargos y solo se le mantuvo la imputación por el delito de tráfico ilegal de medicamentos.

Otras seis personas están investigadas, entre ellas Vicente Belda, un histórico ciclista y director de este deporte al que ya le salpicó la 'Operación Puerto', también por dopaje. Un hijo suyo, Vicente Belda García, masajista en el equipo Astana, también figura entre los investigados en las diligencias que dirige el Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres.

En los dos registros en Plasencia y la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura se han intervenido teofilina (una sustancia que se usa para tratar las sibilancias, la falta de aliento y la opresión en el pecho), el ácido dicloroacético (empleado en tratamiento de verrugas, cicatrices y piel gruesa) y el actovegin, la sustancia similar a la EPO derivada del plasma de ternera que puso de moda Lance Armstrong al conocerse su caída como emperador del Tour.

Entre los consumidores finales se ha identificado a un menor de edad, informa Europa Press. Fuentes relacionadas con la investigación han señalado que los deportistas que han sido tratados por Maynar, y que podían haber utilizado sustancias dopantes, son sobre todo ciclistas profesionales, un nadador y algunos jugadores de fútbol, pero ninguno de Primera o Segunda División. Según pudo saber ABC, jugadores en activo del Cacereño y del Diocesano, ambos equipos de Segunda RFEF, se habrían tratado a título particular en las instalaciones de la Universidad de Extremadura con dicho doctor. Presuntamente, los futbolistas implicados de la cuarta categoría nacional se trataron con medicamentos no autorizados en España, pero no constituye delito de dopaje al no estar incluidos en las listas del Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Los investigadores han constatado que la red captaba a deportistas que ponían en contacto con Maynar, a los que les ofrecía la preparación de los entrenamientos, complementación nutricional, y el suministro para el consumo de medicamentos no autorizados en España, según la Guardia Civil, así como de otros incluidos en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. Estos deportistas eran sometidos a un estudio previo mediante analíticas y pruebas de esfuerzo realizadas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, en la que Maynar desempeña labores docentes y donde además fabricaba, recibía y almacenaba ciertos medicamentos. Los planes de entrenamiento contaban con un «detallado calendario de consumo de estas sustancias, previo a la participación en distintas competiciones oficiales».

Pagos de hasta 3.000 euros

Los deportistas efectuaban para ello un pago de hasta 3.000 por temporada, dependiendo de su nivel y de la posibilidad de obtención de premios. Entre los consumidores finales se ha identificado a un menor de edad, según ha especificado la Guardia Civil.

Los medicamentos y sustancias prohibidas llegaban a los deportistas por «canales seguros», interponiendo a terceras personas para ocultar la relación médico-deportista. Se ha detectado que varios de los investigados hacían uso de aplicaciones que dificultan la lectura de los mensajes como medida de seguridad extra y, en algunos casos, se entregaban directamente en mano cuando se trataba de deportistas de primer nivel. La operación continúa abierta, estando actualmente en fase de estudio la información contenida en diversos dispositivos electrónicos intervenidos, como ordenadores, discos duros y otros soportes de memoria y teléfonos móviles, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones.

La Universidad de Extremadura señala que no va a adoptar ninguna medida contra Maynar aunque la Guardia Civil asegure que ha usado las instalaciones de la Facultad de Ciencias de Deporte para cometer un delito. La Universidad afirma que no puede «por imperativo legal». Señala que seguirá colaborando con la investigación y con la Justicia y que no tomará medida alguna hasta que no se demuestre que es culpable.

Cacereño y Diocesano

Respecto a la presunta implicación de miembros de las plantillas del Cacereño y el Diocesano, sus respectivos presidentes se han referido a HOY al respecto. «Nos hemos quedado de piedra porque es algo de lo que no tenemos constancia», explicaba el mandatario del club colegial, Alfonso Abreu. Por su parte, el presidente y máximo accionista del Cacereño, Carlos Ordóñez, explicaba que estudiaban con el abogado de la entidad la emisión de un comunicado que llegó al final de la tarde de manera conjunta con el Diocesano al sentir que han visto dañados su honor e imagen. En dicho texto explican que se «reservan el derecho a iniciar todas las medidas legales oportunas en depuración de las responsabilidades que pudieran emerger» a raíz de la información que presuntamente implica a sus futbolistas. Además, ambos clubes quisieron mostrar su disposición a colaborar con la investigación ofreciendo «a la totalidad de los jugadores que componen nuestras respectivas plantillas para que la Federación Española de Fútbol pueda realizar cualesquiera comprobaciones a fin de acreditar el estricto cumplimiento por parte de los mismos de la legalidad vigente en materia de antidopaje».