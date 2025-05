Investigan la aparición de un cráneo en un contenedor de basura en Cáceres

C. NÚÑEZ/ L. ALCÁZAR Jueves, 2 de junio 2022, 12:14 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cráneo con apariencia humana que se encontraba en el interior de un contenedor de basura en la calle Viena, junto la valla del Parque del Príncipe. Los restos se encuentran en estos momentos en la comisaría de Cáceres a la espera de que se traslade el lunes al Instituto Anatómico Forense para determinar su orgien y saber si se trata de un resto humano o de una pieza decorativa.

Aunque en un principio la Policía indicó que podía ser un objeto ornamental "al estar limpio, barnizado y no tener ningún resto" en la tarde del jueves estimaba que era posible que sí fuera humano pero que, aunque procediera de un esqueleto real es improbable que su origen sea un delito, un homicidio, indica esta institución. La Policía sospecha que puede proceder de un despacho médico o de fisioterapia y que la calavera hallada fuera un accesorio de un profesional de la sanidad. El caso se ha tratado como si se tratara de un levantamiento de cadáver, con la presencia de Policía Judicial.

Los agentes acudieron ante la llamada de un operario de limpieza que se encontró con la calavera dentro de una bolsa junto a un contenedor de basura hacia las nueve y media de la mañana. Tres coches de la Policía Nacional continuaban en este entorno después de que los restos fueran trasladados hasta las dependencias de la comisaría.

La empresa adjudicataria del servicio de limpieza, Conyser, no tenía constancia esta mañana de este suceso, ya que la Policía no le había avisado. En el caso del hallazgo de un sustancias que no sean residuos esta empresa suele ser alertada para cambiar el recipiente o precintar la zona en el caso de que sea necesario.

Hay estudiantes de ramas sanitarias que utilizan huesos reales para conocer con exactitud sus proporciones

Este suceso provocó curiosidad e inquietud entre los vecinos de la zona. Dos mujeres que paseaban por la calle Viena se preguntaban por la presencia continuada de la Policía y temían que el hallazgo procediera de una persona o constituyera un delito.

El lugar donde se ha encontrado es una hilera en la que que hay dos contenedores para basura normal, uno para plástico y otro para papel, aunque la Policía Nacional no ha precisado con exactitud el recipiente dónde se ha hallado el cráneo. En este espacio también hay un recipiente dedicado a ropa usada y otro para deshacerse de aceite.

Esqueletos

¿Es habitual que estudiantes de medicina o profesionales sanitarios recurran a esqueletos reales? El decano de la Facultad de Medicina de la UEx, Francisco Vaz, explicó a HOY que los estudiantes y necesitan observar huesos para conocer la fisionomía real, en todas sus proporciones y no solo en el papel. A veces se recurre a reproducciones sintéticas pero es habitual también estar en posesión de esqueletos auténticos, es decir, procedentes de personas.

Vaz indicó que no conoce específicamente cómo es la legislación para estos casos actualmente, pero que en sus tiempos de estudiante era habitual acudir a osarios o fosas comunes en donde podían pedirse restos óseos de esqueletos de personas que hacía tiempo que habían fallecido, siempre que se contara con el permiso de los familiares. Es común también que estas piezas se traten con resinas o barnices e, igualmente, que pasen de mano en mano, es decir, que se cedan a otros estudiantes o profesionales, por lo que puede darse el caso de que los cráneos y otras piezas sean antiguas.