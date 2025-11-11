HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un control de la Policía Nacional en Cáceres. HOY

Interceptan en un control al pasajero de un taxi que llevaba droga para traficar en Cáceres

El acusado hace frente a cuatro años y medio de cárcel por poseer cocaína y heroína dirigida a la distribución

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Viajaba como pasajero en taxi y este vehículo fue detenido por la Policía Nacional durante un control que se practicó en septiembre de 2023 durante ... la Reunión Informal de Ministros de Cultura que se llevó a cabo en Cáceres. Su actitud, el nerviosismo del viajero, alertó a los policías, que le identificaron y descubrieron que llevaba consigo dos bolsas con una sustancia blanca, dos navajas, una balanza de precisión y billetes fraccionados, en total 145 euros. Las sustancias que portaba eran cocaína, un total de 11,4 gramos, 6,7 gramos de heroína y la mezcla de ambas (que se conoce como rebujito) con un peso neto de 0,7 gramos. En el mercado ilícito esa cantidad se elevaría a más de 2.100 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Interceptan en un control al pasajero de un taxi que llevaba droga para traficar en Cáceres

Interceptan en un control al pasajero de un taxi que llevaba droga para traficar en Cáceres