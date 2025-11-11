Interceptan en un control al pasajero de un taxi que llevaba droga para traficar en Cáceres

Viajaba como pasajero en taxi y este vehículo fue detenido por la Policía Nacional durante un control que se practicó en septiembre de 2023 durante ... la Reunión Informal de Ministros de Cultura que se llevó a cabo en Cáceres. Su actitud, el nerviosismo del viajero, alertó a los policías, que le identificaron y descubrieron que llevaba consigo dos bolsas con una sustancia blanca, dos navajas, una balanza de precisión y billetes fraccionados, en total 145 euros. Las sustancias que portaba eran cocaína, un total de 11,4 gramos, 6,7 gramos de heroína y la mezcla de ambas (que se conoce como rebujito) con un peso neto de 0,7 gramos. En el mercado ilícito esa cantidad se elevaría a más de 2.100 euros.

El hombre se enfrenta ahora a cuatro años y medio de prisión, la pena que le solicita la Fiscalía Provincial de Cáceres, tal y como detalla en su escrito de calificaciones. La vista oral se celebra este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres, que celebrará además otros dos juicios relacionados con el tráfico de drogas.

Un hombre se enfrenta a tres años de prisión tras ser interceptado por la Guardia Civil cuando viajaba en un autobús con nueve envoltorios de plástico que contenían un total de 3,53 gramos de MDMA con una valoración económica de 184 euros. Los hechos se produjeron en septiembre del año pasado.

Menudeo en la calle

El tercer caso que se juzga este martes en la Audiencia Provincial el acusado tiene que hacer frente a dos años de prisión por tráfico de drogas en la localidad cacereña de Miajadas. Los hechos se produjeron el 10 de mayo de 2024 cuando un agente de la Policía Nacional fuera de servicio observó al acusado llevar a cabo un 'pase' de sustancia estupefaciente a un tercero no identificado, de forma que se entregó a ese tercero una bolsita a cambio de un billete. La Policía Local le intervino más tarde siete bolsitas que portaban cocaína en su interior, una navaja y 150 euros.

El próximo 28 de noviembre se juzgará a otro hombre que tienen que hacer frente a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. El acusado, que conducía un vehículo Rover 75, fue seguido por agentes de la Policía Nacional. En un punto el hombre se bajó de coche y comenzó a caminar mientras el agente le seguía. Pudo observar cómo el acusado cogía algo que le entregaba un tercero no identificado y se lo guardaba en su zona íntima. A continuación el acusado regresó al vehículo para dirigirse a otro punto.

Según detalla el escrito de la Fiscalía Provincial de Cáceres, tras ser interceptado y cacheado se le intervino un envoltorio de plástico de cocina que tenía fines de venta a terceros consumidores y que hubiera alcanzado un valor en el mercado de casi 3.000 euros.

Además de la pena de prisión se solicita para este hombre una multa de 5.961 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 30 días en el caso del impago de la misma, además del abono de las costas.