La instrucción por la secta del Nuevo Cáceres se centra en 10 investigados

Hace algo más de un año la Guardia Civil desarticuló una asociación pseudoreligiosa que operaba bajo el nombre de 'Ahora estás en casa', asentada ... en las localidades de Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás. En la operación, a la que se bautizó como Hervasio fueron detenidas tres personas y otras ocho personas investigadas en la provincia cacereña y en las de Toledo, Córdoba y Pontevedra como autores de los delitos de asociación ilícita y estafa, que habría superado el millón de euros a más de un centenar de víctimas.

Un año después el juzgado de instrucción número 2 de Plasencia culmina la investigación de este caso, que volvió a poner de actualidad el peligro de las sectas que giran en torno a un líder carismático. Esta, en concreto, estaba capitaneada por Antonio Gómez Martín, fallecido en enero de 2024.

Diez son las personas sobre las que se centra la investigación, después de que de las tres personas detenidas dos quedaran en libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. En ese momento se investigó a otras ocho personas. Ahora son diez los que están bajo la lupa judicial y que tendrán que responder ante los jueces cuando termine la instrucción.

Gómez Martín enganchaba a los seguidores con su carisma, les escuchaba y les hacía sentir especiales con un discurso en el que mezclaba autoayuda y mensajes pseudoespirituales, una especie de religión sui géneris con Jesucristo en el centro. Luego todo dejaba de ser tan blanco: pedía dinero a sus adeptos y les incitaba a aprender utilizar armas. El volumen de armas que se aprehendieron impresiona. Según la nota de prensa que emitió la Guardia Civil los investigadores cifraron en 42.000 euros el dinero invertido en compras de armamento de diversas características. Los responsables del grupo persuadían a sus principales colaboradores para la obtención de todas las licencias de armas posibles, especialmente para armas cortas de tiro deportivo.

En los seis registros llevados a cabo la Guardia Civil encontró más de 80 armas con un valor total de 73.000 euros entre las que se encuentran armas ilegales, armas de guerra inutilizadas y armas de aire comprimido. También se encontraron silenciadores de armas largas y 7.600 cartuchos metálicos de diferentes calibres. En el interior de los domicilios también se han localizado más de 64.000 euros en metálico y material informático (teléfonos móviles, tablets y ordenadores), valorados en unos 20.000 euros.

Librería

En la ciudad de Cáceres estaba una de las ramificaciones de esta organización. Se trataba de la librería 'Alma con alma. Sublimación', una tienda de artículos merchandising y reprografia ubicada en el Nuevo Cáceres en la que se vendían también los cinco libros de Gómez Martín.

Las denuncias contra esta secta arrancaron en Jaén, aunque las víctimas están repartidas por distintas partes de España y otros países.

Una de las víctimas, la que trabajaba en la librería del Nuevo Cáceres se enganchó a la secta 'Ahora estás en casa' en un momento de bajón emocional y terminó formando parte del equipo de confianza de su líder. Tanto, que llegó a dejar su ciudad y a trabajar gratis, tal y como explicó a este diario esta mujer, que logró escapar de la trama.

En esos momentos ella estaba cobrando el paro y así siguió, trabajando en la tienda sin contrato y además ofreciendo su propio coche. «Él lo que quería era sacar dinero, que el negocio funcionara bien y ramificarlo, quería poner más locales, él quería estar dentro del sistema para cambiarlo, decía que quería dar trabajo a la gente, proponía un mundo idílico que toda buena persona querría». En el establecimiento, como ya habían percibido los vecinos, no había profesionales al frente. «Me quedaba hasta las tantas estudiando cómo utilizar las máquinas, yo venía de otro sector, no sabía nada».

La relación de esta secta con las armas era muy evidente para Ana, que se sacó la licencia y que practicaba tiro deportivo con Antonio. «En la tienda del Nuevo Cáceres había un revólver guardado en una caja fuerte y tenía armas en el herbolario de Jaraíz». Aunque nunca sufrió violencia de ningún tipo, sí «manipulación» y control emocional.

400.000 personas, según el cálculo que manejan los expertos, pertenecen en España a alguna secta. Según el teólogo Luis Santamaría del Río, Máster en Ciencias de las religiones, al que entrevistó HOY, las as sectas pueden aprovechar los periodos de mayor debilidad por las que pasamos todos en algún momento: la muerte de un ser querido, la enfermedad, una ruptura de pareja o familiar, la pérdida del trabajo, cambiar de ciudad o de país. Esa vulnerabilidad es aprovechada por organizaciones que tratan de exprimir económica o psicológicamente a sus víctimas.