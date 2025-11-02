HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alma con alma es la tienda abierta en Nuevo Cáceres y que formaba parte de la secta investigada. HOY

La instrucción por la secta del Nuevo Cáceres se centra en 10 investigados

Un juzgado de Plasencia concluye el acopio de pruebas del caso Hervasio, una organización que estafó a más de 100 personas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

Hace algo más de un año la Guardia Civil desarticuló una asociación pseudoreligiosa que operaba bajo el nombre de 'Ahora estás en casa', asentada ... en las localidades de Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás. En la operación, a la que se bautizó como Hervasio fueron detenidas tres personas y otras ocho personas investigadas en la provincia cacereña y en las de Toledo, Córdoba y Pontevedra como autores de los delitos de asociación ilícita y estafa, que habría superado el millón de euros a más de un centenar de víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

