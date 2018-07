Dos institutos cacereños tienen más lista de espera que el Hernández Pacheco para el próximo curso Una de las protestas llevadas a cabo por las familias. :: hoy Educación descarta por completo crear otra aula en este centro porque como máximo en septiembre quedarían fuera media docena de alumnos para 1º de ESO PABLO CALVO Cáceres Sábado, 21 julio 2018, 08:59

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Profesor Hernández Pacheco no tendrá una cuarta línea en primer curso el próximo año académico 2018/2019. Educación confirma y da por zanjado esta polémica una vez finalizado el pasado día 15 de julio el período de matriculación. En contra de las cifras que manejan los padres, que aseguran como se informaba ayer que 23 alumnos se han quedado sin poder estudiar en este centro, lo que se solucionaría en su opinión habilitando una cuarta aula como en años anteriores, desde la Delegación Provincial se rebaten esas cifras y se califica de «medidas verdades» los argumentos de las familias.

«Respeto que un padre luche hasta el final por el centro donde quiere que estudie su hijo, pero cuando se dicen medidas verdades como en este caso, parece que se están defendiendo otros intereses del instituto», aseguró ayer a este diario María Luisa Guillén, delegada provincial de Educación, que prefirió no ser más concreta en sus palabras.

Sí concretó las cifras finales de matriculación que afectan tanto al IES Hernández Pacheco como a otros institutos públicos de la ciudad. Con ellas se pone de manifiesto que el ubicado en Rodríguez de Ledesma, objeto de la polémica por parte de las familias que insisten en que sus hijos estudien en él, no es el que más lista de espera tiene. Por delante de él se encuentran El Brocense, donde 54 solicitudes se han quedado fuera, y el Al-Qázeres, con 40. Al Norba Caesarina le han sobrado 21 peticiones de plazas mientras que el Pacheco tiene 22, según las cuentas de Educación (23 según los padres).

«Según esto, también tendríamos que crear más aulas en los otros institutos», señala Guillén, quien precisa que, además, esta estadística que manejan las familias tampoco es exacta porque el mismo alumno puede figurar en la lista de espera de varios centros al mismo tiempo. Hay que recordar que las familias pueden apuntar hasta tres institutos en su solicitud.

El dato oficial y por el que se guía realmente Educación, es que hoy por hoy, terminado el plazo de matriculación de julio, de las 90 vacantes ofrecidas por el Hernández Pacheco para el próximo curso, se han cubierto 85. Otras cuatro están reservadas a posibles repetidores de primero de ESO (se sabrá en septiembre) y otra matrícula ha sido anulada y por tanto se volverá a sacar la plaza.

Para cubrir estas cinco vacantes, se va llamando a quienes no lograron plaza de primera. Se recibieron 120 solicitudes en el periodo de adscripción (y 15 más en la fase general, que solo se activa si sobran plazas porque son alumnos procedentes de colegios no adscritos), «pero 27 ya han rechazado», por lo que en realidad la demanda sería de 93 peticiones para 90 plazas. Como se ya se han adjudicado esas 85-86, como máximo quedarían fuera para el próximo curso media docena de alumnos siempre que repitan cuatro estudiantes en septiembre. «En una reunión que mantuve el 2 de abril con los padres les dije que, por experiencia de otros cursos, no quedarían fuera más de 5 alumnos y al final van a ser menos, puede que dos, por debajo de otros institutos, donde nadie por cierto ha alzado la voz».

Guillén insiste en que «no se pueden despoblar otros institutos para sobrepoblar uno» y subraya que las estadísticas de solicitudes tampoco lo justifican.

De cara al próximo año académico, en Cáceres ciudad se ha hecho una oferta de 740 vacantes y se han recibido 525 solicitudes.