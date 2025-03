El PP insta al Ayuntamiento a saldar su deuda con el polígono industrial Mejostilla

REDACCIÓN CÁCERES. Martes, 7 de febrero 2023, 08:38 Comenta Compartir

El grupo municipal del PP instó ayer al equipo de gobierno local a saldar la deuda que el Ayuntamiento tiene contraída con la junta de conservación del polígono industrial de La Mejostilla «y que está asfixiando a estos empresarios y a sus negocios».

El portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, recordó que cada trimestre el Consistorio cacereño debe abonar 2.400 euros por las cuatro fincas que son de su propiedad en este espacio, algo que lleva sin cumplir desde el año 2021, lo que supone más de 18.000 euros, tal y como la junta directiva del parque empresarial ha traslado a los populares en una reunión recientemente compartida.

«Es indignante que en un momento en el que ser autónomo no es tarea fácil, sean los propietarios de las naves y parcelas quienes paguen religiosamente sus cuotas y no el equipo del alcalde Luis Salaya», resaltó Mateos, quien recodó que «la deuda que arrastra el Ayuntamiento es una losa para estos empresarios, que han tenido que reducir las prestaciones que ofrecen porque no pueden asumirlas económicamente sin el dinero que debe aportar el consistorio». Además, las parcelas que son propiedad del Ayuntamiento se encuentran «prácticamente abandonadas», sin valla perimetral y llenas de suciedad y maleza. «Una dejadez que ensombrece la buena imagen de este polígono industrial. Los empresarios tienen la zona muy cuidada y no merecen que se enturbie por la irresponsabilidad del equipo de Salaya», apuntó.

Asimismo, los empresarios plantean que el bus urbano llegue al menos hasta la entrada del polígono, ya que se queda en el vial de Cáceres el Viejo. Esto supone un problema para muchos clientes que, por ejemplo, deben dejar su coche para ser reparado en un taller o para los propios trabajadores de las empresas, que deben contar con coche propio.