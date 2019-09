El PP insiste en una rebaja fiscal para no rechazar los presupuestos Rafael Mateos y Luis Salaya, en el último pleno. :: lorenzo cordero Los populares critican el uso «partidista» de los perfiles institucionales del Ayuntamiento en las redes MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Jueves, 26 septiembre 2019, 08:28

El Partido Popular hizo ayer balance de los primeros cien días de gobierno de Luis Salaya, que se cumplieron el pasado lunes. Los populares criticaron la falta de medidas del PSOE durante este tiempo. «Gobernar Cáceres no es un juego de niños. El gobierno de esta ciudad no se hace a golpe de 'tweet'», manifestó Rafael Mateos, portavoz municipal del PP, que compareció acompañado de los concejales Víctor Bajo, Elena Manzano y José Ángel Sánchez Juliá.

Mateos alertó del retraso acumulado en la elaboración de los presupuestos municipales. «Vamos muy tarde», dijo el portavoz popular, que echó en falta, según explicó, la llamada del ejecutivo de Salaya para conocer el borrador. Mateos insistió ayer en una idea: las cuentas de 2019 deberán incluir una rebaja fiscal para que el Partido Popular no las rechace. En este sentido, recordó que esta era una de las grandes apuestas del programa del PP. «Tenemos que luchar desde la oposición para lograr una revolución fiscal. Si no hay bajada, no se apoyará el presupuesto», dijo.

Por otro lado, el Partido Popular considera que el PSOE ha vendido como suyos proyectos que dejó iniciados el PP. En este sentido, Mateos se refirió a la campaña de repintado del asfaltado, a la apertura al turismo del a Torre del Horno o a la creación de los carriles bici. Eran proyectos, insistió el portavoz, que estaban «listos para su ejecución».

Y, a continuación, Mateos preguntó por los proyectos que Salaya llevaba en su programa. Pidió fechas para saber cuándo derribará el bloque C de la calle Ródano o cuándo reabrirá el cuartelillo de la Policía Local en Aldea Moret, tal y como había anunciado el PSOE. También preguntó por el nuevo concurso de la zona azul, que está pendiente de adjudicación, sin pasar por alto los cambios de postura que el PSOE ha experimentado sobre esta cuestión.

«Es un gobierno en blanco y negro, que da bandazos y que se va a vender al mejor postor. Han sido cien días de dejadez y desorden municipal», enfatizó Mateos al tiempo que criticó «el silencio cómplice» de Salaya ante la falta de compromiso de la Junta de Extremadura con la ciudad, insistió.

El PP no solo habló del fondo de los asuntos, sino también de las formas. En este sentido, denunció «el uso partidista» que el PSOE está haciendo de los perfiles institucionales del Ayuntamiento en redes como Twitter y Facebook al utilizarlos, dijo, para compartir perfiles personales de concejales socialistas y de diputados nacionales.

Por último, el portavoz popular se refirió al anuncio realizado el lunes por Luis Salaya para recuperar el mercado de la Dehesa de los Caballos y convertirlo en un salón de baile y espacio para jóvenes sin conocer el estado del edificio y sin contar con presupuesto. El portavoz del gobierno municipal, Andrés Licerán, indicó ayer que en ningún momento los técnicos municipales han trasladado que el inmueble se encuentre en mal estado y añadió que, una vez rehabilitado, también albergará un punto de atención pública para resolver cuestiones administrativas, según recoge Europa Press.