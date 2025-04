Los inmuebles 'zombis' se multiplican en Cáceres

No hace falta irse a las barriadas, al extrarradio o salir de Cáceres. En pleno centro solo hay que dar un pequeño paseo para encontrarlos. ... Son los edificios que en el argot inmobiliario se denominan 'zombis'. Sin actividad, sin vida propia ya, aunque un día la tuvieron. Resignados a un lento declive que se hace imparable. No todos los casos son iguales aunque son muchos y están por todas partes.

Si nos vamos a los barrios, en Casa Plata se localizan desde hace más de una década. Son las consecuencias visibles de la crisis del ladrillo, cuando los bancos multiplicaban los créditos hipotecarios y daban mucho más de lo que costaba la vivienda adquirida. Lo que ocurrió luego es conocido, con promociones inacabadas y esqueletos de hormigón repartidos por la vía pública. En la calle Eladia Montesino-Espartero, a la altura del número 4, hay otro ejemplo, junto al hotel Iberia.

Más en el centro incluso aparece el antiguo hotel de la calle San Pedro. Por algo menos de un millón de euros se puede comprar. Son mil metros cuadrados y cuatro plantas.

A escasos metros, el edificio del Obispado en Clavellina, también en venta desde hace meses. Un poco más arriba, en Virgen de la Montaña, el inmueble que acogió una librería de referencia en la capital, Bujaco. Se podría elaborar un catálogo y nunca sería completo, porque la lista a día de hoy es demasiado extensa.

A finales de enero, una información de HOY explicaba que la Policía Local había tenido que acordonar un bloque situado entre las calles Moret y Pintores por riesgo de desprendimientos y peligro para los transeúntes. Es un bloque de 800 metros cuadrados próximo a la Plaza Mayor.

Su abandono no es reciente. Sin embargo, ese aspecto decrépito que presenta no siempre fue así. Hace años fue sede de una ferretería y una marca de ropa también tenía allí, hasta su cierre definitivo, su tienda central. Las vallas obligaron a suprimir la terraza del negocio situado justo al lado, con las consiguientes quejas del hostelero, que incluso llegó a ver peligrar los empleos y temió tener que cerrar. Ese edificio es antiguo, de 1910 nada menos, según el Catastro, aunque reformado en 1965. Tiene cuatro plantas y llegó a ponerse a la venta hace una década por tres millones de euros. La operación no se concretó.

Testimonio «No siempre están en mal estado. El antiguo Corregidor mantiene hasta la cubertería» Abraham Arroyo Century 21

Según relataba en un reportaje de HOY, la experta inmobiliaria Cecilia Calderón hay casos de edificios abandonados en los que las ofertas apenas llegan al 50 por ciento del valor del inmueble. La realidad se impone a las expectativas y en el escenario callejero algunos se mantienen con el paso del tiempo de forma inamovible. También se producen situaciones particulares, como la de ese inmueble de Moret en el que uno de los afectados reconocía las dificultades de cualquier venta por el hecho de tener que poner de acuerdo, en su día, a más de una veintena de propietarios. Como asumen algunos interesados, llega un momento en el que el desinterés es tal que «ni siquiera se reciben ofertas».

Desidia

Quienes pasen por Reyes Huertas pueden ver la imagen del desinterés y la desidia. Es el viejo bloque sanitario de Bienestar Social. Sobre él se han barajado alternativas de todo tipo, desde la opción de instalarse allí los Hermanos de la Cruz Blanca a la posibilidad de que fuese la Diputación quien lo asumiese. El SES no ha movido ficha. De dependencias sociales se ha evolucionado a cobijo de gatos, vegetación de todo tipo, cristales rotos y hasta okupas, según han denunciado los vecinos.

«La cuestión es que llega a ser más costoso asumir una reforma integral allí que abrir unas dependencias modernas para cubrir cualquier servicio público en otro sitio», destaca un responsable de la administración, conocedor de los entresijos de este tipo de intervenciones. El Ayuntamiento, por ejemplo, hace poco ha confirmado que se hará con el edificio de las antiguas Trinitarias. Se sitúa en la Judería, estaba sin uso y podrá ejercer como sede de diferentes actividades como comunidad de emprendimiento social gracias a la financiación de fondos europeos. El importe, algo más de un millón de euros. Disciplina Urbanística se encarga de enviar requerimientos a los propietarios en caso de peligro o falta de ornato

Ese es otro de los objetivos para el antiguo Mercado Dehesa de los Caballos, sobre el que el actual alcalde anunció en septiembre de 2019 que se acometería una remodelación para darle utilidad. El Consistorio ha presentado un proyecto que espera obtener recursos públicos para rehabilitar ese espacio con fondos europeos. Cáceres ya esperaba haber obtenido en 2022 1,2 millones con el programa de reformas para impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario. El programa Pirep está coordinado por el Ministerio de Movilidad. El inmueble lleva 13 años sin funcionar.

Pese a todo, en el equipo de Gobierno sostienen que no se da un problema específico con edificios cerrados o en situación decadente en Cáceres. Eso mantiene, al menos, el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. Recuerda que los mecanismos son estrictos y claros, con la vista puesta en el cumplimiento de lo que marca la ordenanza reguladora en materia de «salubridad, seguridad y ornato». Fue lo que ocurrió en el caso del edificio de Moret, donde se tomaron medias urgentes. Los requerimientos municipales pasan por instar a los propietarios a intervenir. Si no lo hacen, puede actuar el propio Ayuntamiento con una ejecución subsidiaria.

Avisos

«Disciplina Urbanística funciona bastante bien. Lo primero es tener controladas estas edificaciones y que no exista peligro para los viandantes ademas del propio ornato. A veces es complejo, pero se actúa», señala Bello. Ya se notificaron avisos en su momento a los propietarios de las viejas casas policiales de Cervantes. Ahora se afronta un nuevo proyecto con la modificación del PGM y la apertura de espacios que mejorarán ese entorno.

Para Abraham Arroyo, de Century 21, dedicado al sector inmobiliario, dar salida a estos edificios es posible pero no sencillo. El restaurante El Corregidor fue un referente. Ahora su nombre figura en los portales de venta de inmuebles. «El edificio está perfecto. Son tres plantas, en la primera el bar. El comedor y arriba la vivienda. Hasta la cubertería se mantiene», incide Arroyo.

Testimonio «Lo primero es tener controladas estas edificaciones y que no peligre la seguridad» José Ramón Bello Concejal de Urbanismo

Century 21 también tiene en cartera un edificio que conecta la Plaza Mayor y General Ezponda. En su día se tasó en un millón de euros. Además, un caserón en Margallo, este en mal estado pero con 500 metros cuadrados para rehabilitar.

El Obispado puso en venta en 2021 el edificio de Clavellina que durante años fue sede del Aula Cultural de la antigua Caja Extremadura. El precio, 1,8 millones echó para atrás a posibles interesados. Son 3.400 metros cuadrados. El ecónomo de la Diócesis, Ginés Rubio, ha explicado ya que tanto en ese caso como en otros se han recibido ofertas «pero no llegan al precio mínimo». También en el centro, con 300 metros cuadrados construidos, y sin inquilino, se aclara en una web especializada, aparece en venta el edificio que acogió a la popular librería Bujaco. Por 400.000 euros se puede adquirir, pero sigue en el mercado. Un ejemplo más de una lista interminable.