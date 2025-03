Inma Chacón: «Es un orgullo que me confundan con mi hermana Dulce»

La penúltima jornada de la Feria del Libro de Cáceres se llenó este sábado de relatos sobre mujeres escritos por mujeres, y con mucho ... público femenino en sus presentaciones. No ha sido una feria pródiga en autoras, pero ayer el cartel compensó un poco el desequilibrio. La escritora Inma Chacón (Zafra, 1954) y la actriz Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) dieron a conocer sus obras más recientes, en donde late un interés común por el papel, en distintos planos y en distintas épocas, de las mujeres.

Chacón, a la que presentó y entrevistó la periodista Sandra Moreno, reconstruye en 'El cuarto de la plancha' su historia familiar, marcada fuertemente por el hecho de ser gemela. «Dulce y yo compartimos todo desde el vientre de la madre», detalló Inma, que se ha enfrentado desde que muriera Dulce Chacón en 2003 al pudor de muchos a la hora de hablarle de su hermana, autora de libros como 'La voz dormida'. «Ha habido gente me ha dicho que no hablara tanto de ella, pero yo hablaré de Dulce Chacón toda mi vida, todavía hay mucha gente que me llama Dulce, para mí es un orgullo que me confundan con ella».

Esta obra, surgida de las historias familiares recordadas por la madre de Inma y Dulce antes de fallecer aborda entre otras cosas esa relación, la de dos gemelas que lo compartían todo. «Estudiábamos en el mismo libro, compartíamos la ropa, todo de una forma natural, no había celos», detalló esta autora. «No sabía lo que era la soledad hasta que murió Dulce, tras su muerte tuve que reconstruirme».

Ampliar Elvira Mínguez con su primera novela, 'La sombra de la tierra'. ARMANDO MÉNDEZ

La escritura como catalizador del dolor fue uno de los temas de la presentación de este libro, con el que Chacón, autora de obras como 'La princesa india' o 'Los silencios de Hugo' dice haber llevado a cabo «todas las fases del duelo». Además de la muerte de Dulce se aborda el fallecimiento de su padre, cuando tenían solo 11 años, del padre de una de sus hijas y el de su madre, que tuvo lugar después de la pandemia y con la que convivió durante sus dos últimos años de vida. «Ese tiempo fue un tesoro».

«Es un libro de amor», resumió esta autora, que lanzó un profundo mensaje de vitalismo a pesar del dolor y de los golpes de la vida.

Mujeres que luchan

La historia de dos mujeres que mantienen una encarnizada lucha en un pueblo de Zamora a finales del siglo XIX es el argumento de 'La sombra de la tierra', la novela de Elvira Mínguez, a la que presentó el escritor y columnista de HOY José Ramón Alonso de la Torre. «Soy una actriz que ha escrito una novela», detalló Mínguez con ese reparo del que, con un primer libro, aún se siente en una faceta nueva pero que ha afrontado con un bagaje. «A mí me gusta escribir mucho sobre mis personajes, porque me permite crear un marco de improvisación, sí que tengo cierto hábito de escribir personajes». La intérprete ha participado en películas como 'Días contados', 'La buena estrella' o 'La caja' y tiene un Goya por 'Tapas'.

En un taller literario comenzó a escribir cuatro fragmentos que se convirtieron en el germen de esta novela. «Cuando me aburría iba escribiendo, al final tenía un montón de material y una amiga me dijo que se lo mandara a Planeta». Creía que no sería nada y fue su primera obra, con la que se acerca a ferias y librerías a cara descubierta, sin interpretar ningún papel. «He descubierto algo que me apasiona».

Mínguez ha escrito una novela «que raspa» y en la que aborda una relación de violencia y lucha entre dos mujeres. «Son personajes que a mí me hubiera gustado que me hubieran ofrecido, estoy muy cansada de que los personajes femeninos que te dan tengan cierto matiz de renuncia, de sacrificio, y yo veo a las mujeres a mi alrededor y hay eso, pero puede haber muchísimo más y parece que toda esa parte se rechaza», explicaba anoche. «He puesto el acento en dos mujeres con características que normalmente se atribuyen más a los hombres».

Por la mañana tuvo lugar una mesa redonda con posterior taller sobre ilustración con la participación de Fermín Solís, Carmen S. Morillo, Patxidifuso y Cora Ibáñez.