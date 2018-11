El inicio de los trabajos en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres aviva la controversia Árbol talado por motivos de seguridad en Virgen de Guadalupe. / Jorge Rey Comerciantes de la avenida celebran la reordenación del espacio mientras el colectivo ecologista Cáceres Verde muestra su estupor J. C. Miércoles, 7 noviembre 2018, 07:41

Es quizás la actuación más controvertida de cuantas se están llevando a cabo durante la presente legislatura en Cáceres y su pistoletazo de salida en forma de inicio de las obras no estuvo exento de píldoras de cierta confusión colectiva. La reordenación de la avenida Virgen de Guadalupe, cuya cuenta atrás de cinco meses para ser una realidad comenzó este pasado lunes, fue esa misma noche objetivo de algo parecido a un bulo que corrió de casa en casa a través de las redes sociales y de las aplicaciones mensajería instantánea.

El alarmismo y la sensibilidad de algunos ciudadanos respecto a la retirada de las acacias que se contempla en el proyecto hizo que cientos de cacereños recibiesen la noche del lunes en sus teléfonos móviles un vídeo de una intervención de los bomberos en el céntrico paseo. Una pieza audiovisual que rápidamente se vinculó en diversos foros a la tala «nocturna y alevosa con la colaboración de los bomberos». En realidad, no se trató de ninguna acción nocturna vinculada a los trabajos de retirada del arbolado, sino de una salida rutinaria de los bomberos para dar cumplida cuenta de un accidente en la vía protagonizado por un camión con uno de los árboles situados en los laterales en sentido subida. Y es que, tras colocarse el vallado de la mediana de la avenida Virgen de Guadalupe para llevarse a cabo el inicio de los trabajos de reforma, el espacio provisional disponible para la circulación de los vehículos es sensiblemente menor.

Anécdotas al margen, lo cierto es que el inicio de las obras de la céntrica avenida está avivando el debate entre aquellos que son partidarios de la reordenación y entre quienes ponderan la supervivencia de los árboles que nutren, ya en menor número, la avenida. Para Cáceres Verde, el colectivo ecologista que en los últimos meses ha protagonizado airadas protestas por la retirada de las acacias, «esto es la crónica de una muerte anunciada». Así lo afirmaba ayer Pilar Bacas, la cabeza visible de una asociación que, según dice, «no cejará en su empeño reivindicativo». De hecho, y a pesar de que no han podido impedir el inicio de los trabajos en el tradicionalmente denominado Paseo de las Acacias, los miembros del colectivo no descartan protagonizar en las próximas semanas más acciones reivindicativas. Cáceres Verde también hace mención a uno de los árboles de los laterales retirado por motivos de seguridad: «Si el vallado se hubiese puesto pensando en las acacias de los laterales, no habría pasado esto. No nos vamos a callar», esgrime.

«Tendré que desplazarme aquí al lado tras 36 años, pero confío en que no me afecte de forma negativa» Pepe Casallo | Quiosquero

Una de las personas a la que más afectará la reordenación del paseo es Pepe Casallo, quiosquero que lleva 36 años en el mismo punto de venta, justo en la mediana de la avenida, junto a la intersección con la calle Viena y San Pedro de Alcántara. Con motivo de los trabajos, y no solo de forma provisional, sino definitiva, el comerciante tendrá que instalar su quiosco a unos cuantos metros de la ubicación actual, ya que se situará en la mediana de la calle Viena: «Confío en que el traslado no me afecte de forma negativa. La mediana resultante tendrá cuatro metros, por lo que era imposible continuar aquí».

Otros vecinos y comerciantes de la zona sí han recibido de buen grado el inicio de unos trabajos que consideran necesarios para dar más vida a la avenida y confort a los que la transitan. Es el caso de Fidel Amado, hostelero de la cafetería Vettonia, en la esquina ente Santa Joaquina de Vedruna y Virgen de Guadalupe: «La avenida necesitaba ya una reordenación y los vecinos están contentos. Esto no se ha tocado en unas cuantas décadas y las personas mayores no tienen ni bancos para sentarse y descansar. Aunque surjan molestias durante los meses que duren las obras, será algo beneficioso», indicaba ayer ante la aprobación generalizada de sus clientes.

«Esto es la crónica de una muerte anunciada, pero nosotros no cejaremos en nuestro empeño» Pilar Bacas | Cáceres Verde

«La avenida necesitaba ya una reordenación y los vecinos de la zona están contentos» Fidel Amado | Hostelero

La actuación, adjudicada a Grupo Santano por un importe de 435.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, pretende mejorar la movilidad urbana en una arteria que diariamente soporta el tránsito de 16.000 vehículos.

Cada sentido contará con dos carriles de 3,25 metros destinados al tráfico rodado, uno de los cuales se destinará al uso compartido para bicicletas. En cuanto al área de aparcamientos, se mantendrán dos zonas en línea de 2,20 metros de ancho junto a los acerados. La mediana pasará a tener 4,40 metros y conservará las palmeras existentes, a las que se añadirán arbustos y flores. También se llevará a cabo un ensanchamiento de los acerados, con 4,5 metros de ancho en sentido subida -números pares- y cuatro metros en sentido bajada. La reordenación contempla nuevas farolas, colocación de bancos y mobiliario urbano, así como la plantación de un centenar de árboles.