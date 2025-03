El precio de los churros se dispara

Las 10 de la mañana es ya una hora declinante para las churrerías, esos lugares donde la persiana se sube despuntando el alba. Estos días ... muchas de ellas han tenido que hacer un borrón en la lista de precios y reescribir. La inflación disparada, de la que no se escapa nadie, salpica directamente a este sector, en el que es básico uno de los productos que ha pegado un mayor subidón de precios por la guerra de Ucrania: el aceite de girasol. La harina también se ha encarecido. Poco se puede añadir que no se sepa sobre los desorbitados precios de la luz, un fenómeno previo al conflicto armado. Muchas de las freidoras de estos establecimientos funcionan con electricidad. Recapitulando, una tormenta perfecta que obliga a los fanáticos de este desayuno a rascarse el bolsillo. En Cáceres el incremento oscila entre el 20 y el 60%, y solo una churrería de las que visitó ayer este diario mantiene los precios a la espera de que vuelva la normalidad y todo se estabilice, con la intención de mantener fiel a su clientela.

Los dueños de El Castillo, ubicada en la calle Gómez Becerra han elevado el precio de sus productos. Como ejemplo, su artículo más representativo, el churro grande, que en algunos sitios de denomina porra, que ha pasado de 25 a 40 céntimos de euro la unidad. «Si no, no nos salen las cuentas»» indica una de sus propietarias, Mari Luz Mena, que reconoce que, aunque la gente lo entiende, hay clientes que han reducido los días que pasan por su local. Jorge Cardona abrió hace dos semanas en la zona de Moctezuma su churrería, un corto periodo en el que se ha visto obligado a incrementar los precios de su flamante carta, aunque solamente cinco céntimos, de 25 a 30 el churro grande. «La materia prima ha subido mucho más, pero no podemos repercutírselo todo al cliente», indica este hombre procedente de Honduras y que se ha curtido durante 12 años en este sector.

«Subimos a principios de año y ahora estamos aguantando, pero no podemos perder» Juan manuel blázquez Churrería Vicenta Ruiz

No lejos de allí, también en la popular barriada de Moctezuma, está uno de los lugares más veteranos para consumir churros en la ciudad, Olqui, regentado desde hace 38 años por el matrimonio formado por Joaquín Ollero y María Jesús Quintero. Ellos ejercen una resistencia numantina a la subida de precios y mantienen el churro grande a 25 céntimos, aunque no saben hasta cuando podrán mantener su postura. «Tenemos aún reserva de materia prima comprada y por ahora estamos aguantando, pero no sabemos si podremos seguir» indican mientras atienden a un grupo de chicos jóvenes y a dos matrimonios maduros que han bajado ya a última hora. «Tenemos clientes que llevan 38 años viniendo aquí y los sueldos no han subido», reflexionan.

Otro de los locales clásicos de la ciudad es Vicenta Ruiz, que está en la Plaza Marrón. Ellos hicieron la subida a principios de año, cinco céntimos, y ahora están aguantando, indica Juan Manuel Blázquez Ruiz. «Vamos a esperar un mes o algo así a ver cómo transcurren las cosas, porque tampoco podemos perder».

Ataviado con mandil blanco y ya a punto de dar por finiquitada la jornada laboral está Jesús Quiñones en su local de Ronda del Carmen. «La garrafa de aceite de girasol de 25 litros ha pasado de 32 euros a 86», indica para justificar una subida de cinco céntimos. La porra cuesta ahora 35 céntimos y el churro fino, 30.

En la churrería de San Blas también ha habido subida, cuenta Inés Borreguero. «Hemos pasado de 30 a 40 los churros grandes, la gente lo entiende, estamos en un momento complicado».