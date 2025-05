Sergio Lorenzo Cáceres Lunes, 30 de mayo 2022 | Actualizado 31/05/2022 09:53h. Comenta Compartir

No quiere decir su nombre, ni dónde ha nacido; pero sí quiere dejar claro, que ni él ni otros dos indigentes que viven en el ... solar abandonado de Campsa, en la carretera de Mérida, tienen nada que ver con el fuego que este fin de semana causó alarma en la zona. «El fuego vino de fuera. Nosotros buena gente. La policía lo sabe. No hacemos nada malo. Yo llevo siete años viviendo aquí; nosotros no hicimos el fuego», afirma. Habla despacio, buscando las palabras del idioma que no le enseñaron de niño. Gesticula con las manos tiznadas por coger cosas ennegrecidas por el fuego. Viste una sudadera sucia del Ejército de España. Tiene unos sesenta años, barba canosa larga y el pelo recogido en una coleta, cubriendo su cabeza una gorra. «Disculpas. No quiero hablar más».

Él es uno de los tres indigentes que viven en esta zona, en la que este lunes por la mañana había un hombre y una mujer llenando una furgoneta con chatarra por la que había pasado el fuego. «Nosotros no vivimos aquí. Nos llamaron para recoger chatarra», indicaba el hombre. Parece que quienes les llamaron fueron los indigentes. Asistentes sociales del Ayuntamiento se han preocupado por estas personas que han hecho un habitáculo con maderas en una de las naves sin techo, al lado de la vía del tren. Entre las cosas que han hecho, llama la atención un retrete de madera, con asiento, cuyas deposiciones van a la vía férrea. La escena la completaban trabajadores contratados por Eléctricas Pitarch, propietaria desde hace treinta años del solar de 56.000 metros cuadrados que había sido de Campsa. Los operarios usaban excavadoras y camiones para limpiar el lugar y evitar que se produzca un nuevo incendio. Sobre el origen del fuego se sabe que empezó en las traseras de Porcelanosa y Provecaex, por donde pasa algún tren. En la zona quemada destacaba la existencia de varias bombonas de butano, una de ellas reventada. También había cientos de botellas de cerveza de litro. Escenario de dos muertes No es la primera vez que la propietaria del solar lo ha limpiado para evitar problemas. Antes de 2008 tiró naves, un gran deposito de agua y dos casas de antiguos directivos de Campsa, tapiando los muros abiertos para evitar intrusos. En el año 2000 vivía en este lugar un indigente alemán llamado Peter, que se subía al depósito a tomar el sol desnudo y tenía trampas por la zona para evitar que entrara gente a pegarle. Vivía en el local más alejado de la entrada y tenía metros y metros de cables negros cruzando la zona en zigzag, quitó tapas a arqueta profundas y puso gatos muertos. En mayo de 2001 murió aquí el joven francés L.T., de 27 años, después de inyectarse heroína y cocaína. En 2007 vivían en este lugar los indigentes Rafael P. M., de 60 años, nacido en Valencia, y el portugués Marcolino, de 28 años. Discutieron y Marcolino mató a su compañero al darle varios golpes en la cabeza con un tablón. El Ayuntamiento enterró de caridad a Rafael al no encontrar familiares que se ocuparan del cadáver. Marcolino fue juzgado y condenado a cuatro años. La pena fue leve al demostrarse que no fue su intención matar a su compañero, y al tener limitadas sus facultades mentales. Tras este suceso Pitarch limpió la zona y tapió los muros abiertos; pero poco después los muros se rompieron y otra vez fue fácil tener acceso a estos 56.000 metros cuadrados, un terrenos que quiso comprar el Ayuntamiento hace 22 años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cáceres