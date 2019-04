Indemnización de 400.000 euros por secuelas al chocar contra un toro de 800 kilos cerca de Logrosán Imagen de archivo de toros en una finca. / HOY El tribunal indica que la responsable del accidente no es la conductora de 25 años sino la dueña de la ganadería SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 2 abril 2019, 20:56

«Es evidente y muy obvio que si en un tramo recto, ligeramente ascendente de una carretera secundaria, se halla asentado un animal inmenso de 800 kilogramos de peso y de gran trapío y envergadura, siendo noche cerrada, la responsabilidad en el eventual accidente que se produzca la tiene el citado toro». Es lo que asegura la Audiencia de Cáceres en una sentencia en la que juzga quién tiene la culpa en un accidente que tuvo lugar el 24 de febrero de 2011, en la zona de Logrosán, cuando un coche colisióno con un gran toro de 800 kilos de peso, de raza limusín, que se había escapado de un terreno cercano.

El tribunal indica que la responsable del accidente no es la conductora de 25 años, de la que se llegó a decir que iba distraída y a una velocidad excesiva, al no existir huella de frenada o maniobra de evasión. Recalca el tribunal que la responsable es la dueña de la ganadería, ya que una hora después de producirse el siniestro, la Guardia Civil realizó una inspección ocular del lugar por el que se había escapado el animal, comprobando que el vallado no se encontraba en buenas condiciones. También se pudo saber que no era la primera vez que los animales se escapaban de la finca. Por otra parte, se estima importante la declaración de un camionero que señaló que vio el toro por estar elevado, pero si hubiera estado en un coche no lo hubiera visto.

La mujer, que sufrió graves heridas, debe ser indemnizada con 408.720 euros por las secuelas.