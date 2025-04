El incremento de plazas de zona azul en Cáceres será inferior al aprobado por el PP y Cs

Casi 1.800 firmas había recogido la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos el 2 de noviembre de 2016 en contra de la ampliación ... de la zona azul de Cáceres. Cinco calles concentraban casi un tercio del nuevo estacionamiento regulado, con cerca de 600 plazas de pago sobre un total de 2.139. Era casi el triple de las que se incluyeron en el contrato anterior: 760. Cáceres pasaría a tener 70 hectáreas de superficie de aparcamiento restringido tras un acuerdo entre PP y Cs que salió adelante en pleno con la oposición, entonces, del PSOE y Podemos.

Ahora el escenario político es totalmente distinto, pese a lo cual no se han producido avances significativos en un procedimiento administrativo que se eterniza. Lo que sí tiene decidido el equipo de Gobierno local es rebajar el número de plazas de pago obligado que se aprobó hace cinco años y no llegó a aplicarse. Así lo reconoce el portavoz municipal, Andrés Licerán, que niega que el Ejecutivo que preside Luis Salaya tenga metido en un cajón el expediente por no ser rentable políticamente moverlo.

No es así, garantiza Licerán, que detalla que la documentación la prepara el área de Infraestructuras con el objetivo de rematar el nuevo pliego técnico y permitir que el contrato salga de nuevo a concurso. Hay que recordar que funciona el que se firmó en septiembre de 2012 por dos años y con dos prórrogas. Cuando el Gobierno del PP planteo su renovación y lo llevó a pleno ya estaba caducado.

Cinco años después se mantiene la prórroga provisional al adjudicatario, Cysex, del grupo Conyser, la mercantil que gestiona la recogida de residuos y la limpieza de calles. Ese contrato también está pendiente de otro concurso y funciona con una prórroga a la espera del siguiente.

En el caso de la zona azul, lo que pretende el Ayuntamiento es buscar el consenso en la medida de lo posible con los grupos de la oposición y los concejales no adscritos. De hecho, el portavoz municipal incide en que una de las cuestiones que alarga la tramitación es precisamente lograr un documento que genere el menor rechazo posible en todos los partidos de tal forma que se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, no parece fácil. El mejor ejemplo es que apenas se han dado pasos firmes en este tiempo. Ni en la última etapa del PP en el Gobierno ni ahora con el PSOE.

El pleno aprobó la ampliación de la zona azul en octubre de 2016 y a partir de ahí se multiplicaron las protestas en la calle. Hubo varias concentraciones, recogidas de firmas y sobre todo una gran manifestación. Tuvo lugar por el centro de la ciudad el 4 de noviembre y 500 personas expresaron con su participación ese rechazo. En un manifiesto se daba cuenta de una convocatoria que era la «respuesta ante los abusos del Ayuntamiento». Los sindicatos y la Agrupación vecinal también se mostraron en contra de la ampliación.

2.139 plazas incluía la nueva zona azul, con 69 de carga y descarga. Casi se triplicaban las 760 del anterior contrato

Pese a las quejas, el Consistorio advirtió de que seguía adelante su plan. Lo certificó con la adjudicación del contrato. La empresa Dornier resultó la ganadora de un concurso, cuyo importe anual rondaba el millón de euros por un periodo de 10 años. La nueva zona azul no contemplaba el estacionamiento de más de dos horas en el mismo sitio y pasaría a aplicarse en 42 calles más. Aunque el pleno llegó a adjudicar el contrato, todo cambió en otro ámbito: el de los recursos administrativos.

La Comisión Jurídica de Extremadura anuló la adjudicación en una resolución de mayo de 2018. Aludía a «absoluta falta de motivación de la valoración» y carencia de un «mínimo juicio técnico verificable». El Consistorio debía reiniciar el expediente y redactar un nuevo pliego con las recomendaciones de la Comisión.

Así se propuso hacerlo el PP, pero llegaron las elecciones y cambió el Gobierno sin que se hubiese materializado el pliego. Tras más de dos años al frente del Consistorio, el PSOE tampoco ha avanzado mucho. «No estamos parados. El proceso sigue y se ocupa el área de Infraestructuras», es el mensaje que se envía. Ese y el de la reducción de plazas prevista.

EL PROCESO Concurso. Se aprobó en pleno hace cinco años y se lo adjudicó Dornier. No entró en vigor.

Importe. 968.870 euros anuales por 10 años

Protestas. Hubo concentraciones, recogida de firmas y una manifestación.

omisión jurídica. Anuló la adjudicación en 2018 y desde entonces no se ha vuelto a licitar. Se redacta el pliego.

Lo curioso es que en Junta de Gobierno fue el propio alcalde el que ordenó en febrero de 2020 agilizar el procedimiento. Pedía Salaya que se impulsase «con carácter de urgencia». No ha sido así. El PSOE planteó en 2015 la eliminación de la zona azul, pero ya en 2019 Salaya consideraba que no era realista esa postura.

El objetivo es una reducción de plazas sobre la ampliación anterior y a la vez incluir el cobro por minutos y no por tramos horarios, como sucede en la actualidad. Fue la Unión de Consumidores de Extremadura la que advirtió al Ayuntamiento de que esa práctica no es legal.