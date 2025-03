El incierto futuro de la Casa del Mono de Cáceres

Ya ha pasado por la Comisión de Hacienda y el jueves se verá el asunto en el pleno de la Diputación provincial. La devolución de ... la Casa del Mono a su propietario, el Ministerio de Cultura, abre el debate sobre el futuro que espera este palacio del siglo XV situado en la Cuesta de Aldana, «una de las calles más conocidas de la Ciudad Monumental», se reseña en la web de turismo municipal. El inmueble forma parte de las rutas turísticas de la capital y en la actualidad está cerrado, pese a que en dicha web se informe sobre el horario de lunes a viernes y de 9 a 14 horas y con acceso gratuito. La institución provincial lo va a devolver al Estado después de haber acometido a finales de 2021 el traslado de fondos bibliográficos a la Universidad de Extremadura. Era sede de la Biblioteca Zamora Vicente. Mediante la firma de un contrato de comodato se cedieron los fondos bibliográficos. El edificio tiene problemas de mantenimiento y accesibilidad.

Tras vaciarse de los 38.000 volúmenes que contenía, el histórico inmueble presenta un incierto futuro, ya que hasta ahora no se ha dado a conocer ningún proyecto para el mismo. Lo que sí se hará será materializar la reversión al Ministerio de Cultura, que a su vez deberá 'devolver' a la Diputación la Casa de los Caballos.

El PP, esta mañana, ha pedido al equipo de Gobierno provincial que preside Carlos Carlos que paralice la operación a la espera de elaborar algún plan de actuación que permita darle uso la que también se conoce como Casa de los Pizarro-Espadero.

El portavoz popular en la Diputación, José Ángel Sánchez Juliá, ha recordado que en el año 1988 se produjo la doble cesión de la Casa de los Caballos y la Casa del Mono con el Estado. La permuta se hizo por 30 años y se renovó en 2018. «Pedimos algún proyecto para que la Casa del Mono no quedase vacía, pero estamos viendo que el Gobierno provincial no tiene ningún proyecto y la decisión ha sido revertir la titularidad. Con el añadido de que eso supone que la Casa de los Caballos vuelve a la Diputación a cambio de nada», ha lamentado.

Ampliar Rafael Mateos y José Ángel Sánchez Juliá (PP), ante el edificio. HOY

Acompañado por el presidente local del PP y portavoz municipal, Rafael Mateos, Sánchez Juliá ha hecho mención, además, a que este expediente que ahora se tramita puede tener incidencia en otro proyecto que lleva años a la espera, como es la reforma del Museo Provincial. Ha explicado que se pueden producir nuevos retrasos en la licitación, que se sufragará con fondos europeos, según confirmó ha HOY el Ministerio de Cultura. El hecho de que esa actuación tenga que ver con un inmueble que ya no sería del Estado sino que vuelve a la institución provincial puede añadir nuevas trabas administrativas.

Proyecto

Sin embargo, la cuestión de fondo es el futuro que espera a la Casa del Mono. «Pedimos un proyecto como el que tuvo en su día y no se llegó a ejecutar», resalta Sánchez Juliá. Hace referencias al Museo de la Naturaleza, una iniciativa que se diseñó durante el mandato del PP en la Diputación entre 2011 y 2015, aunque no se materializó. Los populares tenían previsto haber llevado los fondos bibliográficos de la Casa del Mono a la Casa Pedrilla, que iba a ser un centro de documentación y humanidades. A su vez, la Casa Pereros sería un museo (ahora se ha transformado en colegio mayor y está a la espera de abrir). El Museo de la Naturaleza la Casa del Mono sería un centro de referencia de la caza, los valores ecológicos de la provincia y todo lo relacionado con el medio ambiente. El presupuesto era de 1,2 millones. Nada de eso se hizo.

«La Diputación pierde patrimonio. No podemos revertir la titularidad de la Casa del Mono sin un proyecto claro y sin una contraprestación del Ministerio de Cultura», reseñan los populares. El portavoz del PP en Diputación ha incidido en que el equipo de Gobierno ha reconocido que en la actualidad no hay ningún plan previsto para ese inmueble. En este sentido, Rafael Mateos ha pedido al alcalde y al concejal de Patrimonio que medien con la propia Diputación para que se busque una solución y un acuerdo entre administraciones permita que el casco antiguo de Cáceres no pierda contenido.

Edificios vacíos en Cáceres

«¿Qué ha hecho el Ayuntamiento para que se le dé uso a este emblemático edificio? ¿Qué han hecho el alcalde y el concejal de Patrimonio en estos tres años? Cáceres no se puede permitir tener edificios vacíos en su casco histórico si queremos potenciar la llegada de visitantes», insiste Mateos. El portavoz popular municipal plantea que el inmueble sea puesto a disposición de los cacereños mediante acuerdos entre administrativas e incluso la colaboración público-privada. «Son muchos los edificios de las administraciones que están abandonados y sin utilizar en la ciudad», critica. «No podemos permitir que la Casa del Mono quede cerrada, se le eche la llave y no se sepa su próxima fecha de apertura», añade Sánchez Juliá.

Tras aprobarse el traslado de fondos de la Casa del Mono a la Universidad de Extremadura, en la institución provincial se avisó de que el palacio sufre numerosas patologías, por lo que requiere una rehabilitación. El uso, se reconoció entonces, estaba por determinar. El compromiso era elaborar un plan director para conocer los detalles de la construcción y las posibles soluciones. «No hay ningún proyecto en mente y no se sabe qué se va a hacer con este edificio», confirmó el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina en octubre pasado.

Sobre el traslado de fondos el diputado de Cultura Fernando Grande detalló en el pleno de junio pasado que la intención es que los dondos bibliográficos fuesen « más accesibles a la ciudadanía». En su ubicación anterior no lo eran. «El edificio no reúne las condiciones más idóneas de accesibilidad», lamentó.