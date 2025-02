El incendio de Cáceres conmociona a los vecinos: «El susto fue tremendo»

Los últimos rayos de sol fueron opacados por las llamas del incendio que tuvo lugar este domingo a las 22.00 horas entre los ... barrios de La Cañada y Ceres Golf, en las proximidades de la carretera de Badajoz. No es el primer verano que las hierbas arden por la zona cercana al ferial. Esta estampa, que se suele dar todos los años, inquieta a los vecinos y piden una solución para que no vuelva a suceder.

«Mi hermano fue el que me llamó para decírmelo», cuenta Rafael Molero, cuya vivienda se encuentra junto a la carretera en la barriada de La Cañada, frente a la zona afectada. No se alteró, pues, según él, es algo recurrente. Tan solo una vez las llamas alcanzaron su vivienda, pero pudo apagarlas con ayuda de su vecino, de una manguera y cubos de agua. Molero afirma que la mejor solución para que no vuelva a suceder es que desbrocen la zona: «como siga estando como está va a volver a pasar». Su madre, Juana Galán, que estaba junto a él, no se había enterado del suceso. «Yo había visto una noticia que decía «arde Cáceres» y pensaba que era por el calor que está haciendo», dice entre risas.

Pavesas

Francisco Pozo y Ángela Ramiro no se lo tomaron con tanta tranquilidad. «El susto fue tremendo», exclama esta residente de La Cañada. Cuenta que sucedió muy rápido, que en cuestión de diez minutos las llamas se expandieron y al haber caído ya la noche, la imagen era muy llamativa. «Hemos estado todo el tiempo pendientes, las pavesas subían y teníamos miedo de que el viento las trajera hacia la casa», explica Ángela Ramiro, aunque se sentía tranquila al ver a los bomberos y a los cuerpos de seguridad controlando la zona.

«Nos asustamos un poco, ya había oscurecido y se veían bastante las llamas», relata Antonio Bermejo, residente del barrio Ceres Golf. Hace dos años, según cuenta el vecino, un incendio llegó hasta las casas y tenían miedo de que se repitiera el episodio que, por suerte, no lo hizo. Denuncia que la zona está muy descuidada.

Varios de los vecinos proponen que se limpien las hierbas secas para que el pasto no vuelva a arder. «Llevamos 23 años desde que nos dieron las viviendas aquí y siempre hemos tenido el mismo problema de abandono por todos los ayuntamientos», expresa David Barcenilla, expresidente de la Asociación Vecinal de La Cañada. «La zona que se ha quemado está completamente abandonada», añade. Por suerte, no hubo daños, ya que solo se quemó pasto y no llegó a las casas.