Imposible bañarse en la Ciudad Deportiva de Cáceres sin el modelo 50

En la Ciudad Deportiva de Cáceres es imposible improvisar un chapuzón. Los trámites burocráticos impuestos por la Junta de Extremadura, institución de la que ... depende el recinto, impiden sacar una entrada convencional en taquilla a los usuarios, como ocurre en el resto de piscinas públicas de la ciudad.

En este caso, hay que solicitar primero una tarjeta identificativa, con foto incluida, en las instalaciones del centro. Y, posteriormente, pagar mediante el modelo 050 –que también es el que se usa, por ejemplo, para pagar la ITV– los baños que uno desee darse. Existe la posibilidad de pagar 1,93 euros por un solo chapuzón o recurrir a los bonos de diez, 20 ó 30 baños. El pago se puede efectuar en una oficina bancaria o por internet.

Esta medida se empezó a aplicar en 2020, coincidiendo con la pandemia, y se ha mantenido. Aunque su implantación ha provocado críticas y ha hecho que antiguos usuarios esporádicos busquen ahora refugio en los días más calurosos del verano en recintos más alejados como el de Valdesalor, lo cierto es que la evolución de los datos demuestra que la Ciudad Deportiva no ha perdido bañistas. Todo lo contrario. Los ha ganado.

El sistema de entrada no resta bañistas al recinto: de los 41.792 usuarios de 2019 se ha pasado a 50.000 en 2023

Se descarta la reparación de la 'piscina de las mujeres', que se convertirá con el tiempo en otro tipo de dotación

Según las cifras facilitadas a este diario por Jaime Jabato, coordinador de Infraestructuras Deportivas de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la administración regional, el verano de 2019 –el último antes de la generalización de este sistema– las piscinas de verano registraron un total de 41.792 usuarios. Convivían entonces la venta convencional de entrada mediante el sistema de tiques y los abonos por modelo 050. De esta manera, durante ese año, entre el 10 de junio y el 15 de septiembre, se contabilizaron 31.000 bañistas que accedieron al recinto mediante la venta de entradas y 10.792 mediante la venta a través del modelo 050 –el recuento se hace a través del torno, que contabiliza los accesos diarios–.

Ampliar Este es el modelo que los usuarios deben completar, bien por ordenador o a mano. ARMANDO MÉNDEZ

El año pasado, que fue el cuarto verano en el que el acceso se hace exclusivamente mediante el modelo 050, la cifra de bañistas subió. Durante 2023 se alcanzaron los 50.000 usuarios. Y este verano se espera que el dato siga en aumento. Desde el 8 de junio hasta el 6 de agosto, el recinto acumula 28.302 bañistas. Si la cifra continúa a este ritmo se prevé que el dato de usuarios se sitúe entre los 56.000 y 58.000, según las previsiones del centro.

Al filo de las dos de la tarde la actividad es casi frenética a la puerta de las instalaciones. A esa hora muchos usuarios se marchan a casa tras pasar la mañana en remojo. «A mí me parece mejor este sistema porque hay más control en los accesos», comenta Fernando García, un usuario, sobre la imposición del modelo 050. «Era mejor de la otra manera. Si mi madre quiere venir un día del pueblo a darse un baño no puede», se queja otro abonado. «Ahora está fenomenal», resuelven Cristina y Carmen, dos amigas de edad avanzada, quienes admiten que van al banco cada vez que tienen que recargar los baños porque no son capaces de hacerlo a través del ordenador.

Mientras tanto, en el interior, Manuela Gallego se refugia del sol bajo una de las sombrillas de fibras naturales que hay alrededor del agua. Se vino a vivir a Cáceres desde Madrid en 1975 y, desde entonces, la Ciudad Deportiva es su zona de baño de referencia. «Ahora me resulta más cómodo. Vienes con la tarjeta y pasas directamente. Te ahorras la cola al sol en la taquilla para sacar la entrada», confiesa. Y cuenta que los trámites se los hace su hija. «Me encanta esta piscina. Es muy familiar. Somos los mismos de todos los años. Nos conocemos todos», admite.

Ampliar Imagen actual de la conocida como 'piscina de las mujeres', cerrada desde hace años. No se contempla su reparación. ARMANDO MÉNDEZ

Centro de tecnificación

Jabato defiende el modelo implantado para cobrar la entrada. «Se controla más el aforo y fidelizas a los usuarios. Es cuestión de adaptación. La ITV tiene el mismo proceso y sin embargo la gente se adapta», resume.

Explica que las instalaciones de la Ciudad Deportiva no son unas piscinas sin más. El recinto es un centro de tecnificación deportiva desde 1999 y, en este contexto, se van tomando decisiones que favorecen esta singularidad. Lejos queda la década de los 50, en la que se inauguraron estos vasos, convertidos en unos de los primeros públicos de Cáceres. Las cosas han cambiado.

«Las prioridades a día de hoy de la Ciudad Deportiva son otras. Ha pasado de ser el pulmón de Cáceres a un centro de tecnificación para deportistas de alto rendimiento. Esto no significa que no esté abierto a la ciudadanía. Entiendo que pueden convivir las dos cosas», concluye el coordinador de Infraestructuras.

En este contexto se explica que no esté prevista la reapertura de la conocida como 'piscina de la mujeres'. Su arreglo sería, según la Junta, muy costoso. La idea, en un futuro, es que se transforme en otro tipo de dotación.