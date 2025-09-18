El IMAS de Cáceres destina 50.000 euros para ayudas a la conciliación, que llegarán a unas 140 familias

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado una segunda fase de ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con una ampliación de crédito de 20.000 euros que se suman a los 30.000 euros iniciales, por lo que se alcanza la cifra de 50.000 euros para este fin durante este año.

De las primeras ayudas se han beneficiado 78 familias cacereñas y ahora, con el aumento del presupuesto, se espera llegar este año a las 140 familias beneficiarias, ya que se podrán sumar 60 hogares más, aproximadamente.

Según ha explicado la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, estas familias recibirán apoyo económico para cubrir los gastos derivados del cuidado de menores y familiares, «facilitando así la corresponsabilidad y la incorporación al mundo laboral de los sectores más vulnerables».

«Se trata de un gran paso para favorecer la igualdad real de oportunidades y la corresponsabilidad en el cuidado de los menores», ha resaldado la concejala.

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y las subvenciones incluyen la contratación de personas o servicios para el cuidado de menores de 0 a 14 años (hasta los 17 en caso de discapacidad reconocida igual o superior al 33%). También se recoge la financiación de guarderías, ludotecas, campamentos, escuelas infantiles o servicios similares, siempre vinculados a la actividad laboral o de formación para el empleo de los progenitores o tutores legales.

El período subvencionable comprende los gastos realizados entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2025, y estas ayudas son compatibles con otras procedentes de diferentes administraciones.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre de 2025, de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica municipal o en cualquier oficina de la Red ORVE. Toda la información y las bases completas de la convocatoria ya están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Cáceres y en la Base de Datos de Subvenciones de la Intervención General del Estado.