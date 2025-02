La ilusión de los Reyes Magos llena la concatedral de Cáceres

c. núñez

Ojos como platos, caras entre la ilusión y el respeto reverencial y muchos nervios han llenado este martes la concatedral de Cáceres en el gran acto previo a la noche de Reyes. La bienvenida a los tres Magos de Oriente, adelantada a la mañana para que no chocara con el partido que enfrenta al Cacereño con el Real Madrid en la Copa del Rey ha reunido a decenas de niños, que afrontan el momento más mágico del año. Entre ellos estaba Adrián Rodríguez, de cinco años, junto a su madre. La lista de regalos muy clara en su cabeza y en la carta que tenía escrita en la mano: «mochila Mundo Pokemon, un remolino de ovejas y el juego de la máquina de la verdad». Está convencido de que recibirá todo ese cargamento, igual que todos los pequeños que han hecho fila pacientemente para entregar sus escritos a los Reyes.

La asociación belenista de la Diócesis organizó ayer este acto, al que asistió el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido y el alcalde Luis Salaya, que entregó las llaves mágicas de la ciudad para permitir el acceso libre a todos los domicilios. «Y si hay algún problema que nos lo digan en el Ayuntamiento», señaló el alcalde, convencido de que los niños de Cáceres «son los que mejor se portan».

Jesús Pulido relató la historia de Artabán, el cuarto rey mago, que no pudo entregar sus piedras preciosas a Jesús junto a Melchor, Gaspar y Baltasar por defender a personas que lo necesitaban. Y claro, también hablaron los Reyes, que contaron que están ya preparados para entregar todos los regalos y que no van a dejar a nadie sin ellos. Hicieron una mención muy especial para los niños enfermos y los que no pudieron estar en esta cita ayer.

Uno de los momentos culminantes de estos actos fue la entrega a los Reyes por parte de un representante de los niños de una bufanda conmemorativa del choque futbolístico de este tarde en el estadio Príncipe Felipe.

Antes de la llegada a la concatedral la comitiva, que salió de la calle Clavellina, recorrió el centro de Cáceres camino a la recepción. La banda de la cofradía del Humilladero interpretó, con toques semanansanteros, villancicos y otros temas infantiles. Los Reyes Magos fueron dirigiéndose a los niños que les esperaban en este trayecto, que se llenó de confeti y de la alegría propia de estos días en los que, indudablemente, la infancia despliega su brillo hipnotizante.

Hay más actos hoy: a partir de las 18.30 horas tendrá lugar el pasacalles La Carroza Mágica, que saldrá de Nuevo Cáceres para recorrer Isabel de Moctzuma, la Plaza de las Culturas, Gabino Muriel, la avenida de Alemania, de España, San Antón, San Pedro, Gran Vía y la Plaza Mayor.