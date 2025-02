El Paseo Alto de Cáceres, sin la iluminación nueva al rescindirse el contrato con la empresa

Más problemas para el Ayuntamiento de Cáceres con las obras. Afrontó primero un desistimiento en la iluminación del vial peatonal del parque del Residencial Gredos. Más recientemente se ha encontrado con que ninguna empresa se ha interesado por ejecutar la plataforma peatonal de Parras y ... San Antón, lo que ha dejado ese concurso desierto. A ello se añade la obra para mejorar la iluminación de caminos en el Paseo Alto y la Plaza Ibarrola.

El Consistorio ha decidido rescindir el contrato cuando se van a cumplir 11 de meses del inicio de esa licitación. Tiempo perdido, ya que la actuación no se ha podido ejecutar por los problemas económicos planteados por el adjudicatario. Las versiones son contrapuestas.

En el equipo de Gobierno inciden en que no se aceptó el suplemento que pedía. La mercantil alude a canalizaciones que se encontró en mal estado y otras inexistentes, sin que los servicios técnicos municipales aportasen solución. La rescisión contractual ha sido avalada por la Comisión Jurídica de Extremadura. Además de incautar la garantía, el Ayuntamiento queda habilitado para pedir una indemnización.

La iluminación del Paseo Alto forma parte del capítulo de inversiones municipales de los presupuestos participativos. Se incluyó en un lote de los tres que componían la licitación de distintas mejoras de las luminarias en la pedanía de Valdesalor, Gredos y la zona del Paseo Alto. El importe total era de 48.200 euros. La mesa de contratación adjudicó por 14.569 euros una intervención que, según el concejal de Participación, David Holguín, venía a «solventar los problemas de iluminación del primer parque de la ciudad». De esta forma, dijo, se ganaría «en accesibilidad y seguridad».

Los visitantes de esa parte de la capital así como los usuarios habituales de barriadas como la Zambomba o el Residencial Infanta Isabel se iban a ver beneficiados.

La empresa a la que se adjudicó no acabó de arrancar. Hermanos Gabe, especializada en montajes eléctricos y comunicaciones, «con más de 25 años de experiencia», según recoge en su web, tiene sede en Villanueva de la Serena.

Formalización

El contrato se formalizó con Alcaldía el 26 de abril de 2022 y apenas unos días después, el 13 de mayo, la contratista manifestaba la imposibilidad de acometer el cableado interior previsto por dificultades con las canalizaciones.

Los técnicos de la sección de Electricidad han recogido que no había causa objetiva para no hacerlo. Prueba de ello, dicen, es que la empresa «remitió un presupuesto nuevo de canalizaciones que representa un aumento de 3.788 euros». No fue, según los técnicos, una cuestión sobrevenida. Más bien que la empresa cometió un error en su oferta económica «debido al incremento del precio de la luminaria». Así aparece en un dictamen de la Comisión Jurídica, a la que el Ayuntamiento pidió pronunciamiento.

El equipo de Gobierno local, a través de su Secretaría General ya ha dictaminado sobre la resolución de contrato. El órgano consultivo regional le da la razón. Sostiene que ha quedado «clara la voluntad del contratista de renunciar al contrato» y la prueba es que «no ha llegado siquiera a iniciar la ejecución de la obra». Se alude a un «incumplimiento culpable».

Incautación

Para la Comisión Jurídica procede «la incautación de la garantía definitiva» así como exigir una posible indemnización «por los daños y perjuicios causados».

El proyecto viene de más atrás. En agosto de 2021 se redactó la memoria técnica por parte de la jefa de la sección de Electricidad y el jefe de negociado.

En el mismo se argumentaba que el objetivo no era otro que «volver a dotar del servicio de alumbrado a una zona concreta para que se garantice la seguridad en el uso nocturno del espacio». Para ello se limpiarían bancadas, canalizaciones, arquetas, se adecuarían nuevos tramos de conductores y se instalarían columnas con luminarias para alcanzar los niveles lumínicos necesarios. La rescisión definitiva del contrato con la empresa aplaza el proyecto hasta una nueva licitación.