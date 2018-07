«La iluminación no solo comunica, también es un valor patrimonial» Panorámica de la Ciudad Monumental cacereña con el nuevo sistema de iluminación estrenado en 2016. / JORGE REY Javier Sellers y José Luis Sánchez de la Calle reciben el reconocimiento de los arquitectos técnicos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 22 julio 2018, 08:55

«La iluminación no solo comunica, sino que también es un valor patrimonial reconocido». Son palabras de Javier Sellers, director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Arquitecto técnico y graduado en ingeniería de edificación, su nombre comparte protagonismo con el José Luis Sánchez de la Calle. Ambos han sido galardonados recientemente -el pasado 5 de julio- por los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad con el segundo premio a la mejor actuación dentro del colectivo por la renovación de la iluminación en la Ciudad Monumental, inaugurada en diciembre de 2016.

Según reconoce Sellers, se trata de una «actuación muy relevante» que ha gozado del reconocimiento de sus colegas de profesión: «Es el premio de una entidad profesional a un trabajo profesional».

Para otorgar esta distinción, el jurado valoró especialmente la dedicación y el cuidado con el que han trabajado para dotar al casco antiguo de una iluminación estudiada que aporta, además, un considerable ahorro energético, según reza el fallo.

«Antes, si un monumento no quedaba muy chillón, parecía que no estaba iluminado»

Sellers no esconde su satisfacción tras comprobar cómo el cambio del modelo de iluminación ha gozado del visto bueno generalizado. «Fue una tarea de artesanía. Foco a foco y monumento a monumento. Lo hacías de día, pero luego había que verlo de noche. El cambio a la tecnología LED afecta mucho, por lo que no se trataba de sustituir unos focos por otros. Cambian las tonalidades y muchas cosas más. Había que reiluminar».

Bajo su punto de vista, el proyecto ejecutado supuso para Cáceres todo un cambio en el concepto de la iluminación artificial: «Antes parecía que si un monumento no quedaba muy chillón, no estaba iluminado. Eran las tendencias de los años 80. Con este proyecto se trataba de cambiar el concepto por completo. Era una obligación que los monumentos se viesen de noche lo más parecido posible a como se ven durante el día. Ahora se aprecia la calidez y el monocromatismo para percibir un nuevo alzado panorámico. Con esta iluminación, el alzado de la Ciudad Monumental por la noche se ha convertido en una herramienta de difusión con capacidad para ser imagen de marca», destaca Sellers. El director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica también valora la revolución que ha supuesto para captar instantáneas de más calidad.

Cabe recordar que la actuación, en la que se invirtieron 629.000 euros, se llevó a cabo en 45 enclaves del centro histórico con el cambio de iluminación en 254 farolas mediante 780 proyectores LED y 15 tiras de idéntica tecnología.

Dentro del proyecto de iluminación ornamental también hubo cabida para la instalación de un sistema de proyectores RGB que apuntan a la fachada del Ayuntamiento y a través del cual se puede elegir entre una gama cromática según el día que se quiera conmemorar.

El proyecto de renovación del alumbrado se presentó en noviembre de 2014, y de su financiación se ocupó principalmente la Junta de Extremadura (535.000 euros). Endesa asumió el resto. La empresa cacereña Meca fue la encargada de ejecutarlo, bajo el asesoramiento del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y con la colaboración de la sección municipal de electricidad.

Ahorro energético

Además del lavado de cara visual del 'skyline' nocturno, el nuevo sistema de iluminación estrenado en 2016 llevó aparejado un importante ahorro energético de un 70 por ciento. Algo que ha posibilitado que la postal lumínica de Cáceres sea una realidad los 365 días del año y no solo los fines de semana o días señalados, tal y como sucedía anteriormente: «El ahorro energético no era un fin en sí, sino que fue una consecuencia. Lo que más ha ganado la parte antigua de Cáceres es que está encendida todos los días de la semana. Es un escaparate y siempre tienes que vender tu producto, todos los días del año».

Tal y como reza el fallo del jurado, los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, la intervención ayuda a potenciar uno de los mayores activos turísticos de la ciudad de Cáceres. Un trabajo no tan exigente en el aspecto tecnológico como en el puramente formal, según reconoce Javier Sellers: «Técnicamente no era un reto, pero sí era algo muy laborioso. Se trataba de una actuación de luminotecnia, no de ingeniería eléctrica, pero al final siempre tienes que recurrir sobre el terreno al método de prueba y fallo para que queda perfecto», concluye.