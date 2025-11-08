HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

La iglesia de Santiago acoge hoy un encuentro de corales

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La iglesia de Santiago de Cáceres acoge hoy desde las 20.30 horas un encuentro de corales con entrada libre. Reunirá a la Coral Amicus Meus, de Ávila, dirigida por Rodrigo Quesada, y la Coral In Pulso de Cáceres, bajo la dirección de María Luz Orozco Vellé.

La Coral Amicus Meus interpretará obras como ‘Ubi Caritas’, ‘Abendlied’, ‘Bogoroditse Djevo’, ‘O Lux Beatissima’, ‘Amicus Meus’, ‘Ave Verum Corpus’ y ‘Nada te turbe’. Por su parte, la Coral In Pulso presentará un programa integrado por ‘Hanapapchach Cusicuinin’, ‘If Ye Lov’, ‘Sicut Cervus’, ‘Gabriel Oboe’, ‘An Irish Blessing’ y el célebre ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La iglesia de Santiago acoge hoy un encuentro de corales