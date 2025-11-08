La iglesia de Santiago acoge hoy un encuentro de corales

Redacción CÁCERES. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La iglesia de Santiago de Cáceres acoge hoy desde las 20.30 horas un encuentro de corales con entrada libre. Reunirá a la Coral Amicus Meus, de Ávila, dirigida por Rodrigo Quesada, y la Coral In Pulso de Cáceres, bajo la dirección de María Luz Orozco Vellé.

La Coral Amicus Meus interpretará obras como ‘Ubi Caritas’, ‘Abendlied’, ‘Bogoroditse Djevo’, ‘O Lux Beatissima’, ‘Amicus Meus’, ‘Ave Verum Corpus’ y ‘Nada te turbe’. Por su parte, la Coral In Pulso presentará un programa integrado por ‘Hanapapchach Cusicuinin’, ‘If Ye Lov’, ‘Sicut Cervus’, ‘Gabriel Oboe’, ‘An Irish Blessing’ y el célebre ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen.