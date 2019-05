Iberdrola invertirá 98 millones en la primera fotovoltaica de Cáceres Terrenos donde se ubicará una parte del parque solar, con Malpartida de Cáceres al fondo. :: L. CORDERO La planta, de 150 MW, ocupará cerca de 400 hectáreas en la zona de Torre de la Higuera, junto a la carretera N-521 CLAUDIO MATEOS Cáceres Miércoles, 22 mayo 2019, 08:11

Será la mayor inversión privada en Cáceres de los últimos tiempos. Iberdrola tiene previsto destinar casi 100 millones de euros (98.272.305, exactamente) a la construcción de la primera planta fotovoltaica que tendrá el término municipal. Ocupará, sin contar las instalaciones auxiliares, una superficie de 386 hectáreas en unos terrenos situados en la zona de Torre de la Higuera, junto a la carretera N-521. El suelo está a las afueras de Malpartida, aunque pertenece al término municipal de Cáceres.

Los detalles del proyecto aparecieron ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dentro de un anuncio del área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se someten a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa para la declaración de utilidad pública. Es un trámite necesario tanto para recibir los permisos necesarios como para poder llevar a cabo la expropiación forzosa de los terrenos donde se ubicará la planta.

Según consta en la documentación presentada, el proyecto está promovido por Parque Solar Cáceres S.L., que pertenece a Iberdrola. La planta lleva el nombre de FV Arenales, y cuenta con una potencia pico de 150 megavatios (120 nominales), que serán generados por un total de 406.232 módulos solares en las cerca de 400 hectáreas que tendrá el parque. La planta y la subestación transformadora estarán ubicados en el término municipal de Cáceres, mientras que la línea de evacuación de la electricidad pasará también por los de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz.

Salida hacia Aliseda

La fotovoltaica Los Arenales cambiará por completo el paisaje en la salida de Malpartida de Cáceres en dirección a Aliseda por la N-521. Un kilómetro y medio después de pasar el cruce de Arroyo de la Luz comenzará el mar de paneles solares que se ubicarán a ambos lados de la carretera, desde el kilómetro 62,5 hasta el 65,5. Se trata de la zona donde se encuentran las ruinas de la conocida como Torre de la Higuera.

A pesar de la relativa lejanía del parque respecto al casco urbano de Cáceres, será el Ayuntamiento de la capital el que se beneficie de los impuestos y tasas, previsiblemente sustanciosos, que lleva aparejados una inversión de este calibre, ya que la planta se encuentra en su término municipal. No obstante, el gobierno local no quiso pronunciarse ayer sobre el proyecto porque aún no ha entrado en el Consistorio ninguna documentación. Será en la siguiente etapa del proceso administrativo cuando el proyecto llegará al Ayuntamiento para someterse a los trámites urbanísticos y obtener la licencia de obras.

Iberdrola, por su parte, declinó ofrecer información sobre los plazos que maneja para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de Los Arenales, y se remitió a los datos recogidos en el BOE. En todo caso, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ya avanzó el pasado mes de marzo durante el acto de colocación del primer panel fotovoltaico de la planta de Usagre que el parque cacereño es uno de los proyectos incluidos en el plan de 2.000 megavatios que la compañía ha puesto en marcha en la región con un horizonte de tres años.

El presidente de la Junta de Extremadura, preguntado sobre la publicación el proyecto en el BOE, dijo ayer que «esto va a ser así ya» de ahora en adelante, con el inicio de construcciones relacionadas con las energías renovables a un ritmo de unos 1.000 megavatios al año en la comunidad autónoma, hasta lograr un nivel de inversión en 10 años del entorno de los 8.000-8.500 millones de euros para 10.000 megavatios.

Al mismo tiempo, y sobre el empleo en el sector energético en la comunidad, el presidente de la Junta dijo que le «alegra» por el trabajo que se genera, a la vez que le «preocupa» que «está arrastrando empleo que puede dificultad encontrar trabajadores para las campañas agrícolas», informa Europa Press.