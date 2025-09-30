HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El encuentro celebrado en el hotel V Centenario. HOY

Iberdrola destaca la importancia de electrificar la economía para ser competitiva

Redacción

CÁCERES.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Cáceres acogió la XXII edición del encuentro del negocio de Redes de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, la distribuidora de Iberdrola en España. La cita reunió a más de un centenar de empleados y estuvo presidida por el director de i-DE en la región Oeste, Óscar Villanueva, y el jefe del negocio de Red en Extremadura, David Martín Arevalillo.

Durante la jornada se puso en valor la electrificación de la economía como estrategia para la sostenibilidad y la eficiencia. El director de i-DE en la región Oeste, Óscar Villanueva, destacó que «tenemos ante nosotros una gran oportunidad para industrializar el país de forma sostenible, apostando por la electrificación de actividades que hoy dependen de recursos fósiles. Esta transformación nos permitirá reducir las emisiones de gases contaminantes que dañan el medio ambiente y aceleran el cambio climático. Iniciativas como el impulso al vehículo eléctrico o el uso de electricidad para generar calor en entornos residenciales e industriales, son ejemplos claros de cómo podemos avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y comprometido con el planeta».

También se destacó que la transición energética ofrece numerosos beneficios como país y como región. Con ese marco, los responsables de i-DE incidieron en que todas las industrias en crecimiento necesitarán más electricidad, lo que obliga a incrementar las inversiones en redes.

