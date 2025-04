«Vi que se iban sin pagar y de forma instintiva intenté pararles»

«Tengo dolores por todo el cuerpo, y el codo derecho con heridas por el roce con el suelo», afirmaba este miércoles el trabajador de ... la estación de servicio de El Gallo que el lunes por la noche fue atropellado por un coche cuyos ocupantes se marcharon sin pagar.

Él, que prefiere que no hace público su nombre, cuenta lo ocurrido desde su casa en donde permanece de baja. «El coche vino a repostar a las diez y media de la noche –relata–, cuando a partir de las once tenemos fijado el prepago, y hay que pagar en caja para poder repostar. Salió el copiloto y nos dijo que quería el tanque lleno. Yo le dije que en un momento salía la compañera para llenar el depósito. Ella salió y me dijo por el 'walkie-talkie': 'No me gusta nada esta gente. Apunta la matrícula del coche'. Mi compañera llenó el depósito. Yo salí y vi que el copiloto estaba fuera del coche, caminando, venga para delante, venga para atrás, hasta que se va a su asiento y hace amago de ir a coger algo. Pensé que igual iba a coger la cartera, pero se metió enseguida en el coche y, al ver que se iban sin pagar, de forma instintiva intenté pararles. Cogí un cono y cuando se lo iba a poner delante me atropellaron, me golpeó la puerta de atrás que estaba abierta. No recuerdo cómo caí. Me quedé en el suelo mientras llamaban al 112».

Este trabajador tiene 33 años y lleva casi cinco empleado en la gasolinera de El Gallo. «Es la primera vez que me pasa algo así. La verdad es que fue algo instintivo el intentar que no se fueran sin pagar», recalca.

No pagaron 67 euros

El dinero que no pagaron por llenar el depósito fueron 67 euros.

El coche salió a toda velocidad. Lo encontraron abandonado en Mérida al día siguiente. Al parecer el vehículo había sido robado en Cáceres.

La Guardia Civil está realizando las investigaciones necesarias para detener a los dos ocupantes del automóvil, que pueden ser acusados de cometer los delitos de estafa, lesiones y omisión del deber de socorro, ya que se dieron a la fuga dejando herido al trabajador atropellado.

Fernando Mena, presidente de Aresex (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura), espera que la Guardia Civil pueda dar con los causantes del atropello. «Espero que les detengan –afirma–, porque ha sido grave. No es que se fueran sin pagar 60 u 80 euros, es que no les ha importado atropellar a un trabajador. A nosotros nos interesa mucho que les detengan y que sean condenados».

«En las estaciones de servicio todo se graba»

Fernando Mena afirma que en las estaciones de servicio se siguen produciendo casos de conductores que se van sin pagar, pero señala que van disminuyendo los casos. «Cada vez hay menos porque en las estaciones de servicio todo lo que ocurre queda grabado y se denuncia. Por eso, como todo se graba, porque estamos obligado a ello, a los ladrones le sale mejor robar en una tienda que en una gasolinera».

Mena recalca que para evitar que se pueda ir gente sin pagar, en la mayoría de las estaciones de servicio, a determinada hora de la noche, se obliga al prepago. El conductor o la persona que va a pagar la gasolina se acerca al cajero, da el dinero para determinados litros de combustible y se le sirve esa cantidad.

Ese sistema de prepago lo hay en la gasolinera de El Gallo, pero empieza a las once de la noche y los que atropellaron al empleado fueron a repostar media hora antes.

«En donde es más difícil que la gente se vaya sin pagar –señala el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura– es en las gasolineras de las zonas rurales, porque allí conocen al 95% de los clientes; es gente a la que ven todos los días. En donde es más fácil que ocurra es en gasolineras que están en la autovía, como ocurre con la de El Gallo».