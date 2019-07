Los que se iban 'a forrar' con el avión yanqui que se estrelló en Cáceres

Se llama el bar La Bodega y está en la calle Colombia, en pleno barrio obrero de Cáceres, el de Llopis Ivorra. Se llama La Bodega, pero bien se podría llamar el Bar de Las Voces, con la televisión a todo meter y los parroquianos compitiendo en hablar y reír alto. Entre ellos está Francisco Corrales Tardío, 80 años (50 de ellos trabajando en la construcción), que cuenta una historia increíble, de esas que solo se escuchan en algunos bares a algunas horas:

–Tenía yo 15 años cuando se cayó el avión. Vivía en San Marquino. Nos enteramos a las pocas horas del accidente y uno de los muchachos del barrio dijo: «¿y si nos vamos para allá y traemos algo para la chatarra?». Y allí nos fuimos: 17 muchachos, todos de entre 15 y 16 años... y nos trajimos un ala del avión.

–¿Un ala del avión? ¿Pero cuánto media eso? – pregunta uno de los que escuchan a Francisco.

–Pues... bien, bien... ocho o diez metros. Ese cacharro era como un avión de carga.

–Pero vamos a ver – le pregunta otro –. ¿Si el avión se estrelló por el pantano del Guadiloba, cuántos kilómetros hicisteis cargando con el ala?

–Unos cuatro o cinco kilómetros. Los 17 muchachos cargando con el ala a hombros. Uno, por cierto, un tal Dimas se cortó el hombro derecho y no sabíamos a quién atender, si al ala o al muchacho. Luego llevaron al Dimas a la Cruz Roja a que le curaran. Llegamos con el ala a San Marquino y hubo uno que ya nos ofreció dinero, que no era poco; pero dijimos: «si éste nos da ese dinero... es que vale más». Era de aluminio y pensábamos que nos íbamos a forrar (Francisco se ríe con una risa contagiosa, para luego seguir). Metimos el ala en una casa en la que no vivía nadie; pero lo tuvimos que sacar al poco porque al dueño le hacía falta para que se fuera a vivir allí su hija, porque se tuvo que casar por el sindicato de las prisas…

–¿Qué sindicato es ese? - pregunta un despistado.

–¡Coño! ¡Qué la muchacha se quedó embarazada! Tuvimos que sacar el ala afuera, a la calle y allí nos quedamos a vigilarlo por las noches. Allí de guardia, todas las noches, para que no nos lo quitaran. Creíamos que nos íbamos a forrar (vuelve a reír con ganas).

Lo que cuenta Francisco ocurrió en Cáceres el 9 de febrero de 1954. Lo decían los periódicos al día siguiente, algunos de ellos en la primera página como el Diario HOY: «Un avión norteamericano en vuelo de Francfort a Estados Unidos se estrelló a cinco kilómetros de Cáceres», indicaba el titular. El aparato era un espectacular Fairchild C-119 Boxcar, un avión de transporte militar usado en la II Guerra Mundial que pesaba 20 toneladas. Cuando el avión estaba en alta mar, en dirección a las Islas Azores, en donde iba a hacer escala, se averió un motor y los cinco tripulantes decidieron volver. Dieron con las costas gallegas y siguieron el litoral para aterrizar en Lisboa. No querían entrar en el interior de la Península por miedo a chocar con una montaña. El problema es que era de noche, había mucha niebla... y se perdieron. Sobrevolaron Cáceres sobre la una y media de la madrugada, y los cinco decidieron saltar en paracaídas cuando ya sólo había combustible para tres minutos.

No ocurrió una desgracia de milagro. El avión se estrelló a cinco kilómetros de Cáceres, a la izquierda de la carretera de Trujillo, en la finca 'Fuente del Guadiloba' de la viuda de Gregorio Andrada, a doce metros del chozo en donde vivía el pastor Pedro Granado con su mujer y tres hijos, que debieron de pensar que esa noche era el fin del mundo.

Hasta el lugar del accidente acudieron numerosos policías y guardias civiles, que estuvieron buscando cadáveres entre los restos del aparato. Al no encontrar a nadie, ni vivo ni muerto, pensaron que los tripulantes se habían tirado en paracaídas, como así había sido, y dispararon bengalas, cohetes y hasta balas. Uno había caído junto al cementerio y otros cuatro en la finca 'La Quinta' propiedad de Joaquina Montenegro, auxiliándoles los guardas del cortijo. Dos estaban heridos levemente. Lo que más debió de extrañar a los cacereños, es la pinta que tenían los tripulantes. Los despistados norteamericanos creían que iban a caer al océano y se tiraron con trajes de goma y con una embarcación neumática. A las cinco de la madrugada el gobernador civil Antonio Rueda Sánchez-Malo ordenó a su chofer que les llevara al Hotel Álvarez, en donde se hospedaron, trasladándoles al día siguiente a Casa Terio para que les vistieran para ser agasajados con un 'vino español' en el Ayuntamiento. Allí aparecieron, con sus americanas nuevas y sus bufandas: el capitán de 37 años Williams Adams con un vendaje en la cabeza en donde le dieron cinco puntos; el teniente de 26 años Lieutenants Tomas Johnson; el teniente de 25 Jhon Matteheso; el sargento de 32 años Clemente Sink; y el sargento de 22 años Mervinn Strang, que tenía un rasguño en la cabeza. Por la tarde la embajada norteamericana vino a por ellos en un avión.

Hace diez años el cacereño Pablo Romero Montesino-Espartero, marino mercante jubilado, intentó buscarles con la ayuda del norteamericano Charles L. Lunsford (Chuck), autor de varios libros sobre los míticos C-119, y que fue asesor de la película de 2004 'El Vuelo del Fénix', remake de la película del mismo título de 1965. Chuck murió en 2012.

–Bueno, ¡¿Y el ala?! ¡¿se vendió o no?! – pregunta un parroquiano de La Bodega a Francisco.

–A última hora se lo vendimos a Vila, que era el chatarrero que estaba detrás del Gran Teatro. Mucha gente de la Ribera del Marco, los hortelanos, iban esos días al lugar del avión y cargaban en sus burros tornillos, cobre, piezas de los motores... para venderlos como chatarra. Limpiaron el lugar, aunque aún debe quedar el socavón que dejó el avión. Una rueda, la izquierda, la cogieron por el camino de Monroy.

–¿Pero ese Vila os lo pagó bien?

–¡Qué va! Nos dio lo que le pareció: una tontería, 20 o 25 pesetas de las antiguas. Compramos unos kilos de filetes de caballo y los comimos en un bar, en la casa de Simón, de Fuente Concejo. Je je... ¡Vaya negocio! (ríe con ganas) ¡Y nosotros que pensábamos que nos íbamos a forrar!