Las Hurdes también quiere ser Patrimonio Mundial Unesco. La comarca cacereña se encuentra ultimando su candidatura para obtener este reconocimiento, y este viernes ha presentado ... los avances realizados hasta ahora en la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur), que se está celebrando del 7 al 9 de noviembre en Caminomorisco con un programa de actividades que van desde demostraciones de cocina en vivo hasta degustaciones de productos apícolas y hurdanos, pasando por charlas técnicas y divulgativas, actuaciones folclóricas, talleres infantiles, concursos y actividades para todos los públicos.

En esta undécima edición de la feria uno de los aspectos más destacados es precisamente la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial Unesco como Paisaje Cultural, en la que están trabajando las instituciones extremeñas y agentes sociales del territorio. Ha sido en la tarde de este viernes cuando se ha presentado en Apithur el trabajo que se viene realizando para la candidatura. La presentación corrió a cargo de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y del presidente de Adic Hurdes, José Luis Azabal Hernández.

Tal como ha venido explicando en los últimos meses la vicepresidenta de la Diputación, desde que el pasado mayo se anunció por primera vez la intención de presentar la candidatura, esta figura de la Unesco se ve como un instrumento importante para «promover la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de Las Hurdes». Además, ya por parte de agentes que operan el territorio, se ha trasladado el temor de que muchos de los «aspectos clave de la esencia y autenticidad de Las Hurdes» corren el riesgo de perderse, entre ellos su arquitectura tradicional como uno de los principales rasgos identitarios.

Defensa del patrimonio

Precisamente, según Gutiérrez, «la conciencia de esa fragilidad es la que nos ha llevado a realizar una decidida apuesta por la defensa de un patrimonio que es único y que conforma una de las identidades culturales más ricas de toda Europa». Conseguir la declaración como Patrimonio Mundial Unesco garantizaría la conservación de esa identidad.

Ya en la reunión de mayo se detallaron actuaciones estratégicas en las que se está trabajando desde el propio territorio, con el apoyo de la Diputación de Cáceres, que van más allá de la conservación y cuyo objetivo es posicionar Las Hurdes como referente cultural, natural o turístico.

Apithur continúa este sábado con mesas técnicas que versarán sobre 'Cría de abejas reinas y producción jalea real', a las 11.00 horas, a cargo de Gillés Fert, apicultor profesional y bajo el título genérico de 'Mujer y Apicultura', a partir de las 17.00 horas, en la intervendrán María Paz Perdigón Florencio, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura que hablará sobre 'Derivados bacterianos y resultados. Neoapis', y David Risco Pérez, veterinario de la Universidad de Extremadura.

Las notas musicales de la jornada las pondrán 'Tras la era', a las 12.00 horas, y Acetre a las 22.00.