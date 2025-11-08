HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Miguel Ángel Morales este viernes en uno de los puestos de Apithur. HOY

Las Hurdes también quiere ser Patrimonio Mundial Unesco

La comarca cacereña presenta sus avances de cara a la candidatura en la Feria Internacional de Apicultura y Turismo (Apithur) que se está celebrando en Caminomorisco

C. M.

Cáceres

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

Las Hurdes también quiere ser Patrimonio Mundial Unesco. La comarca cacereña se encuentra ultimando su candidatura para obtener este reconocimiento, y este viernes ha presentado ... los avances realizados hasta ahora en la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur), que se está celebrando del 7 al 9 de noviembre en Caminomorisco con un programa de actividades que van desde demostraciones de cocina en vivo hasta degustaciones de productos apícolas y hurdanos, pasando por charlas técnicas y divulgativas, actuaciones folclóricas, talleres infantiles, concursos y actividades para todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las Hurdes también quiere ser Patrimonio Mundial Unesco

Las Hurdes también quiere ser Patrimonio Mundial Unesco