Hugo, la música y días de frío en Cáceres

Hugo tiene tres años y ayer viernes el Club Rotary Cáceres San Jorge se sentó en torno a una mesa para ayudarle. El niño tiene ... deficiencia de creatina cerebral, un problema que genera trastornos genéticos que afectan a su día a día. Para ello se organizó una comida en un mesón de La Mejostilla y hay una cuenta abierta para colaborar con él y su familia. En la web www.asociaciondeficitcreatina.es se explica que actualmente no hay cura ni tratamiento para paliar los efectos de este síndrome, pero existen varias líneas de investigación. Su tarea es crear una red de apoyo, brindar información para todo el público interesado dando visibilidad a estos síndromes, promover la detección temprana del diagnostico, y financiar la investigación médica para tratamientos y curas.

Esta comida solidaria es una de las actividades que se han llevado a cabo en esta semana en la que el frío ya se nos ha metido de lleno. El invierno se bate en duelo con un otoño al que aún le quedan unos cuantos días de vida. El frío y la música han caracterizado esta penúltima semana del mes de noviembre, porque hoy sábado se celebra Santa Cecilia, patrona de la música. Era una noble romana del siglo III que se convirtió al cristianismo en secreto y se consagró a Dios. El pasado jueves en el Gran Teatro se celebró el concierto a cargo de los profesores del Conservatorio Oficial de Cáceres. Ayer viernes el coro de alumnos de Las Carmelitas ofreció un pequeño concierto en la puerta del colegio para festejar por adelantado este día.

Resulta repetitivo pero es así: los libros nunca faltan a la cita de este Cacerescaparate, que muestra a modo de mosaico todas las actividades culturales que tienen lugar en la ciudad. Esta semana ha vuelto una de las citas más interesantes del ámbito literario: el Aula Valverde, que estuvo dedicada al ilustrador Javier de Isusi, vasco de nacimiento pero residente en el norte de Extremadura. Como siempre, se realiza un acto general, en este caso en la Biblioteca Pública, para todos los públicos y otro con alumnos de instituto. Las alumnas del Al-Qázeres Alejandra Vilanova, Ingrid Herrero y Elia Díaz fueron las encargadas de presentar a este autor. «Ha sabido transformar el cómic en un medio de reflexión humana y social», detalló una de estas alumnas. Javier de Isusi, dijo, es bilbaíno y arquitecto de profesión y después de viajar durante todo un año por toda Latinoamérica decidió dedicar su talento al mundo de la historieta. «Desde entonces ha construido una trayectoria artística llena de sensibilidad, compromiso, y belleza». Su obra, prosiguió la joven, «se distingue por su trazo elegante que invita al lector a mirar el mundo con ojos nuevos, a través de sus historias Isusi nos habla de identidad, exilio, memoria y sobre todo de la búsqueda de sentido en medio de la complejidad de la vida». La tetralogía 'Los viajes de Juan Sin Tierra', 'He visto ballenas' o 'La pipa de Marcos' son algunos de los títulos de este autor.

Jorge Villar presentó su libro sobre turismo 'Check-in al éxito'. JORGE REY Comida solidaria a favor del niño Hugo. HOY El historietista Javier de Isusi protagonizó el aula Valverde. JORGE REY 1 /

Otra presentación de la semana, en este caso en el chalé de los Málaga, ha sido 'Check-in al Éxito', la obra de Jorge Villar Guijarro, «un manual de referencia para empresarios y empresarias del turismo rural y urbano que se presenta como una guía práctica, clara y directa que ayuda a los propietarios a recuperar el control de su negocio y dejar de depender exclusivamente de las grandes plataformas de reservas», detalla la nota de prensa que se ha emitido con el lanzamiento de este libro que tiene «un estilo cercano y basado en la experiencia real y que ofrece estrategias de revenue management, marketing digital, automatización y gestión de clientes que ya están marcando la diferencia en el sector». Villar, que fue concejal de Turismo durante el anterior mandato municipal, es propietario del sector y doctorando en Turismo.

Chus García presentó en Los siete jardines su libro 'Encaje'. JORGE REY Performance Only Fuck en Belleartes. JORGE REY Los profesores del Conservatorio ofrecieron un concierto de Santa Cecilia en el Gran Teatro. JORGE REY 1 /

Sigue el otoño y también el Otoño Literario. Esta semana ha habido cuatro presentaciones, el martes Juan Manuel Bermejo Vivas presentó 'Lucio se siente solo' en el Ateneo de Cáceres, el jueves Julio Pérez González presentó 'Match (invasión)' en Los 7 Jardines. Fue el sitio elegido por la autora Chus García, que dio a conocer ayer su libro de relatos 'Encaje'. Estuvo acompañada por el columnista y colaborador de HOY José Ramón Alonso de la Torre. María López es la autora de 'La phonétique en jeux (Fonética en juegos) y lo presentó en el Ateneo de Cáceres.

Belleartes vuelve a concentrar una buena parte de la actividad cultural de la semana en la ciudad. Dentro de la XI feria Arte Aparte el pasado jueves se llevó a cabo Only Fuck, en donde la sala se convirtió en un «mercado» simbólico donde el cuerpo se oferta para denunciar la explotación sexual y los silencios que la sostiene. También hubo hueco para el micro abierto Versarte. Ayer se llevó a cabo una nueva sesión de Tecnosofía de barra.

Para el fin de semana hay más programación. El sábado hay un taller de cerámica en seco con Sergio Álvarez Guerrero y Victoria Otero Vaughan. La actividad cuesta 15 euros y los que se apunten se llevarán un azulejo decorado por ellos mismos, con música del autor y lectura de poemas. Esto es a las 18.30.

A las 22 hay microteatro. Se llama 'La línea roja' y es un drama con humor negro sobre los pensamientos intrusivos que dirige Daniel Raev y que interpretan Valeria Colinna (que también es creadora de la pieza) junto a Laura Heristone.

El Helga de Alvear es también una buena opción para este finde gélido. La expo 'My Atlas, Our Atlas' de Thomas Hirschhorn sorprende y además permite algo que no dejan en todos los museos: tocar . ¡Hasta el próximo fin de semana!