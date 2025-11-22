HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Celebración de Santa Cecilia con alumnos del colegio Carmelitas de Cáceres. JORGE REY

Hugo, la música y días de frío en Cáceres

Distintos conciertos celebraron el día de Santa Cecilia en una semana con presentaciones como las del libro de turismo de Jorge Villar o el de relatos de Chus García; hubo también hueco para la solidaridad con un niño que padece deficiencia de creatina cerebral

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

Hugo tiene tres años y ayer viernes el Club Rotary Cáceres San Jorge se sentó en torno a una mesa para ayudarle. El niño tiene ... deficiencia de creatina cerebral, un problema que genera trastornos genéticos que afectan a su día a día. Para ello se organizó una comida en un mesón de La Mejostilla y hay una cuenta abierta para colaborar con él y su familia. En la web www.asociaciondeficitcreatina.es se explica que actualmente no hay cura ni tratamiento para paliar los efectos de este síndrome, pero existen varias líneas de investigación. Su tarea es crear una red de apoyo, brindar información para todo el público interesado dando visibilidad a estos síndromes, promover la detección temprana del diagnostico, y financiar la investigación médica para tratamientos y curas.

