De 'huérfano de Diputación' a doctor universitario

Tras una infancia difícil y después de ganar el pulso a sus adicciones, Julio Montero recibió un homenaje por su «espíritu de progreso»

Desde hace algo más de un año es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura y en la actualidad lleva las riendas como coordinador del departamento de formación para empleados públicos en la Diputación de Cáceres, pero el punto de partida vital de Julio Montero (Cáceres, 27 de abril de 1967) no es ni mucho menos el que tuvieron la mayoría de los jóvenes de la época. La suya es toda una trayectoria de superación personal que ayer hizo estación con parada en la Diputación de Cáceres para recibir el reconocimiento de la que es su casa.

Los designios del destino quisieron que este cacereño impetuoso viviese su juventud en el orfanato del Colegio San Francisco, dependiente entonces del mismo ente provincial que ayer le rindió homenaje «en reconocimiento a su esfuerzo y espíritu de superación», tal y como alabó la presidenta Charo Cordero en un sencillo pero emotivo acto en el que Montero estuvo acompañado por amigos y compañeros que ha ido cosechando a lo largo de su vida. Una trayectoria que encierra luces y sombras, pero en la cual supo ganar el pulso a sus propias adicciones para reinsertarse en un contexto social que ha sabido premiar la perseverancia del que nunca desfallece.

«No tuve una infancia normal, ni la pude elegir. En ella sufrí carencias importantes que realmente son necesarias para que las personas puedan desarrollarse mínimamente», afirmaba ayer el protagonista. No solo su paso por el orfanato del Colegio San Francisco marcó los primeros años de Julio Montero, sino también la elección de sus malas decisiones, motivadas en gran parte quizás por esas mismas carencias. «Después de sufrir esa infancia, he sabido reponerme a los importantes tropiezos que he tenido en mi vida para resurgir cual Ave Fénix. Logré desintoxicarme de ciertos hábitos e ideas que no me estaban llevando por un buen camino. Y fui más allá para intentar reinsertarme. Es algo que no fue nada fácil para mí, pero que siempre he tenido presente».

Con el paso de los años, «y sin tener prácticamente base», tal y como incide, Montero emprendió su formación universitaria. «Empecé por hacer Magisterio por Educación Física, así como un máster de Investigación y una tesis doctoral. Ahora colaboro con la Universidad de Extremadura en proyectos de investigación, que son los que me mantienen vivo desde el punto de vista académico», sostiene.

Montero no olvida a todos aquellos que, de una u otra forma, han caminado a su lado. Unos hombros en los que apoyarse que le han servido para salir airoso: «La vida tiene sorpresas desagradables, pero hay que saber afrontarlas y tirar para adelante. Yo soy un afortunado por este reconocimiento, pero en esta sociedad hay mucha gente que también ha pasado por lo mismo que yo y que no tienen esta gran suerte de poder tener este tipo de reconocimientos».

¿Qué mensaje podría mandar a todos aquellos que hoy puedan verse en una situación similar a la que usted llegó a verse? «En primer lugar les diría que hay que tener fe en uno mismo. Sé que las líneas fáciles que se suelen coger fruto de la desesperación luego están llenas de obstáculos y pueden acabar siendo un calvario. Se necesitan objetivos a largo plazo, buscar recursos, fuerzas y ganas porque siempre existen motivos por los que merece la pena luchar cada día».

Tras haber pasado 22 años de servicio en la Diputación de Cáceres como monitor deportivo, y ahora en su nuevo puesto como coordinador de formación, Julio Moreno recibió ayer el cariño de funcionarios del ente provincial, así como de amigos y de compañeros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Francisco. La presidenta Charo Cordero fue la encargada de entregarle una placa conmemorativa, a la vez que instó a Montero a continuar luchando por sus sueños: «Te vas a superar más porque no tienes límites y nos vas a seguir dando lecciones día tras día», expresó la mandataria provincial.

Asimismo, Montero obsequió a la presidenta provincial con un ejemplar de su tesis doctoral, defendida el pasado año 2017, que lleva por título 'Efectos del ejercicio físico sobre la depresión de mujeres postmenopáusicas'. Un estudio que estuvo dirigido por los profesores Marcos Maynar, Diego Muñoz y Concepción Robles.

«No sé cómo definir mi estado ahora mismo. Es algo glorioso que me llena de satisfacción», dijo Montero a la sala como colofón. Posteriormente, el huérfano que se convirtió en doctor no escatimó en abrazos para todos aquellos que le acompañaron en uno de los días más importantes de su vida.