Los hoteles de Cáceres rozan el 80% de ocupación estos días Visitantes escuchan a una guía turística en el Palacio de Carvajal. :: armando méndez Los alojamientos manejan cifras superiores a las habituales, pero los comerciantes se quejan de una caída en las ventas JUDITH J. BOLÉ CÁCERES. Jueves, 16 agosto 2018, 08:20

La subida que experimenta cada año el turismo en España y la recuperación económica de los viajeros nacionales también se dejan notar en Cáceres. Las cifras de reservas de hoteles están dentro de lo esperado y, en muchos casos, son superiores a las de años anteriores. Según buscadores de Internet, el 81 por ciento de los alojamientos de la capital cacereña están reservados para estas fechas.

El hotel Don Carlos, que cuenta con 19 habitaciones, ha tenido en julio una ocupación cercana al 80 por ciento. Según las reservas, agosto sigue el mismo camino. Datos similares se dan en el hotel NH Palacio de Oquendo, ubicado en la plaza de San Juan, y en el hotel Hospes Palacio de los Arenales, que llenó siete de cada diez plazas el mes pasado. Desde el hotel Exe Ágora califican de «bastante altos» sus datos de ocupación. Con el 70 por ciento de sus 64 habitaciones reservadas, tienen un número de clientes similar al de años anteriores.

Otros alojamientos se encuentran prácticamente al completo estos días. Es el caso del Hotel KubiK, situado en la calle Pintores. Mientras que en julio han rondado el 80 por ciento, estiman que al finalizar agosto habrán alcanzado el 90. Los hostales cacereños también han experimentado una leve mejora respecto al verano pasado. Han ocupado la mitad de sus habitaciones. Los fines de semana de julio han estado «bastante llenos» en la pensión Carretero, mientras que el resto de la semana ha sido «más bien floja», asegura Pilar Amador, dueña del alojamiento. En cuanto a agosto, prevé más reservas que en temporadas anteriores.

«Ha aumentado el turismo respecto al año pasado» Daniela Vavalá Oficina de Turismo

Por su parte, aunque en el hostal Al-Qázeres opinen que sus números «no son demasiado buenos», sí son «un poco mejores». Su tasa de ocupación en julio ha sido del 49 por ciento, 8 puntos más que en 2017. Agosto pinta aún mejor, ya que hasta el día de hoy las reservas superan en un 12 por ciento a las del año anterior.

Oficinas de turismo

Las oficinas de turismo coinciden con los datos que ofrecen los hoteles. «Es verdad que ha aumentado el turismo respecto al año pasado», asegura Daniela Vavalá, empleada del centro de la Plaza Mayor. Aunque los meses estivales suelen ser «flojos», desde el Palacio de Carvajal indican que «julio ha estado bastante bien». Por ahora, agosto está dentro de lo habitual.

Sin embargo, los comerciantes no están teniendo tan buen verano. «Julio ha ido muy mal, muy flojito», informan desde el centro de exposiciones San Jorge. «El mes de agosto está yendo más o menos igual». Las tiendas de souvenirs no salen mejor paradas. «Las ventas están yendo fatal, el peor año que recordamos», aseguran en el local ubicado en la plaza de San Jorge. Los camareros del asador Carlos V, en la Plaza, se han encontrado con «un mes de julio más fuerte que otros años», pero también con un agosto «más flojo». Que el día 15, festivo en toda España, caiga este año en miércoles no es una buena señal para los vendedores. «No esperamos que sea puente», lamentan desde la tienda de regalos.

Ciudad de paso

Aunque desde las oficinas de turismo insistan en que no hay un perfil concreto del visitante que se decanta por nuestra ciudad, las peticiones que reciben los hoteles señalan lo contrario. «Cáceres es una ciudad de paso en estas fechas», apunta Maikel Martín, empleado del hotel Palacio de los Arenales.

Los clientes, en su mayoría familias y de nacionalidad española, suelen reservar «de un día para otro», según María José Rodríguez, profesional del Exe Ágora. Incide, además, en que proliferan las estancias cortas. La parte antigua sigue siendo la principal atracción para quienes visitan la ciudad,. No obstante, los turistas también piden cada vez más información de los pueblos de la zona y, sobre todo, de las piscinas y gargantas naturales.