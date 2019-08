Los hoteles cacereños esperan llenar en el puente de agosto Un grupo de turistas internacionales haiendo parada en la Plaza Mayor para almorzar este mes de agosto. :: armando méndez Los precios son ahora más asequibles que en otoño o primavera, y la ciudad recibe un turismo familiar de paso LAURA ALCÁZAR Domingo, 11 agosto 2019, 08:52

Su situación estratégica en la Ruta de la Plata y el reclamo de su conservada Ciudad Monumental hacen de Cáceres parada casi obligada de los miles de españoles que durante julio y agosto se desplazan cruzando el país en vacaciones, unos hacia el norte buscando el verdor fresco del paisaje cantábrico y, otros, rumbo al sur deseando un sol más cálido.

En plena temporada alta en las playas, con precios disparados en agosto, los hoteles aprovechan las fechas estivales para atraer a los veraneantes que bordean la ciudad en ese trayecto hacia sus idílicos y anhelados destinos de asueto. Los alojamientos de la capital esperan llenar la semana próxima en el puente de la Asunción de la Virgen, con el jueves día 15 festivo. Los precios por habitación son más asequibles y bajan ligeramente respecto de meses fuertes en la ciudad como pueden ser abril, mayo, octubre o noviembre.

En el NH Palacio de Oquendo, un cuatro estrellas en la plaza de San Juan, lo saben y adaptan sus tarifas al tipo de turista que recala ahora, principalmente familias con niños que pernoctan mínimo una noche y máximo dos. «Es un turista diferente al que viene en invierno y buscan algo económico para dormir porque están solo de paso», explica su jefa de recepción, que indica que las reservas en verano van entrando «día a día». «Contamos que para el puente esté ocupado porque ahora vamos llenando semanalmente, y si no llegamos nos vamos a quedar muy cerca», precisa Talía González. Este hotel rozó el lleno el fin de semana pasado con un 85 por ciento de ocupación.

«Cuando llegué me enteré de que se había filmado 'Juego de Tronos' aquí; me ha gustado mucho» Emanuel | Turista portugués

En el Don Carlos, en la calle Donoso Cortés, reciben estos días al mismo tipo de huéspedes que en otros establecimientos. «Suelen hospedarse una noche, es muy raro que se queden dos», asegura desde la recepción Francisco Rubio, que coincide con su colega del NH en que el bloqueo de habitaciones se hace a última hora. «Por ahora tenemos reservado más de la mitad del hotel, en torno a un 60 por ciento», confirma. El primer fin de semana ha estado completo.

Como el Alfonso IX, en la calle Parras con salida al centro histórico por Moret, que ha estado al cien por cien de su ocupación los primeros días de agosto y en el puente también llenará, según su directora Ita Manzano.

Durante el pasado fin de semana turistas internacionales también visitaron la ciudad. La mañana del domingo muchos de ellos buscaban información en la oficina de turismo, que no dejaba de recibir a gente. El portugués Emanuel era un de ellos. «Cuando llegué anoche me enteré de que aquí se ha filmado 'Juego de Tronos'; me ha gustado mucho la ciudad medieval», decía el joven, que solo pernoctó una noche en Cáceres en su recorrido por Extremadura. A mediodía un grupo de argentinos, neozelandeses y norteamericanos, con su guía Laura, paraban para almorzar en su camino a Madrid tras visitar Oporto y Lisboa.

Las temperaturas han dado una tregua y se espera que hasta final de temporada no decaigan estas paradas exprés que alivian el sopor veraniego de una ciudad de interior.