Representantes de la patronal y de los sindicatos en el acto de mediación en la Inspección de Trabajo de Cáceres, este miércoles. ARMANDO MÉNDEZ

Los trabajadores de la hostelería cacereña sellan un acuerdo con la patronal y no harán huelga en Nochevieja El convenio colectivo, que se rubricará hasta 2025, no contempla una subida salarial este año, pero sí incrementos en los sucesivos y un plus nocturno de 50 euros