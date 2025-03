Los hosteleros de la Plaza Mayor de Cáceres barajan no abrir sus negocios como protesta

Este viernes se celebra en Cáceres el concierto gratuito 'Los 40 Summer Live' con un dispositivo de seguridad ambicioso, para un máximo de 15. ... 000 personas, aunque todavía no hay rastro de preparativos ni de escenario.

El éxito de esta convocatoria es aún un misterio, en plena ola calor y en unas fechas en las que Cáceres empieza a estar vacío. La propuesta cultural, con Beret, Walls, Leo Rizzi, Sixko Durán, Samurai, Depol, Abraham Mateo y Polo Nández está dirigida a un público joven. Oficialmente, tal y como ha señalado el Ayuntamiento no se puede hacer botellón, una práctica que está prohibida para toda la ciudad excepto el Recinto Ferial. Durante el festival Womad también está permitido aunque no el acceso a la Plaza con recipientes de cristal.

Por de pronto a quien no ha gustado demasiado la propuesta es a los hosteleros de la Plaza, que se plantean no abrir sus establecimientos este viernes durante el tiempo del concierto. El motivo es que el Ayuntamiento les exige retirar las terrazas y no les permite tener barras con cañeros, sino solamente para apoyar las bebidas, tal y como les comunicó el pasado miércoles en un escrito. Carlos Talaván es el presidente de la asociación de bares de la Plaza Mayor, que agrupa los locales de la parte baja de este recinto. Ayer explicaba que, a falta de tomar una decisión en firme, eran varios los que barajaban la opción de no abrir. «Yo probablemente no abra», señalaba. Alberto Gascón, que gestiona María Bonita, mostraba su disconformidad por cómo se han hecho las cosas aunque reconocía que al final no les iba a quedar más remedio que «ceder». Tampoco parecían estar muy contentos por la propuesta los dueños de los hoteles de la zona, que lamentan la falta de información sobre horarios y cómo estos pueden afectar a los huéspedes.

La apuesta por esta cita, la primera de una gira nacional de 20 conciertos, le ha costado al Ayuntamiento de Cáceres 60.000 euros, el doble de la cantidad que destinó al concierto de Robe, que se celebró el 4 de junio en el Recinto Hípico. Esta iniciativa surgió después de que se suspendieran en bloque tres conciertos organizados para el verano en el Recinto Hípico: Melendi, Morat y Luis Fonsi.

El papel del Ayuntamiento era solo ceder el Recinto Hípico para que pudieran desarrollarse estas citas, sin que hubiera implicación económica ni formara parte de la organización, pero había presentado este paquete de actuaciones y había resaltado la abultada oferta de ocio estival en la ciudad.

El concierto del día grande de Ferial, el sábado, también se suspendió, en este caso por la escasa venta de entradas.

«Nulo compromiso»

En tanto, el Partido Popular de Cáceres ha denunciado, a través de una nota, «improvisación» por parte del Ayuntamiento en la organización de esta cita. «El Gobierno ha avisado a los hosteleros con 48 horas de antelación de que su actividad se verá afectada, lo que evidencia la falta de empatía y el nulo compromiso de Salaya con este sector», señala.

El portavoz popular, Rafael Mateos, criticó que «el Gobierno ha avisado a los hosteleros con 48 horas de antelación de que su actividad se verá afectada, lo que evidencia la falta de empatía y el nulo compromiso de Salaya con este sector».

Para Mateos «el tener que retirar las terrazas durante toda la tarde y noche del viernes, unos de los días fuertes para la hostelería», ha explicado, «y no solo en la Plaza sino en zonas aledañas, así como la imposibilidad de utilizar barras en la vía pública como sucede en otros eventos, ocasionará un grave perjuicio a los hosteleros».

Es la primera vez que la ciudad apuesta por una cita masiva en pleno verano, un tiempo en el que suele haber poca actividad cultural aunque un sorprenderte repunte del turismo por la parada de los viajeros de paso. Además de este concierto en la Plaza Mayor el Museo Pedrilla inaugura, con cabida para 1.200 personas sus ciclos musicales en el jardín. Abre brecha la artista Ana Alcaide.