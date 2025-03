Hosteleros de la Plaza de Cáceres sobre la grabación en 3D: «Hemos perdido la mañana, no nos han avisado con tiempo»

Cristina Núñez Cáceres Martes, 22 de agosto 2023, 14:02 Comenta Compartir

Trasiego de mesas y sillas en la terraza del restaurante de la Plaza Mayor de Cáceres Los Portales a la hora del mediodía, con el ... calor cayendo a plomo. «Me he puesto a montarla pero me han dicho que no podía, que el rodaje en 3D no había terminado, era solo un receso». Habla Tito Leonardo, un camarero de este establecimiento, que no duda en afirmar haber «perdido la mañana» por los trabajos de grabación con dron de vídeos en calidad 8K que formarán parte de una recreación 3D del recinto intramuros.

La capital cacereña ha sido elegida por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) como primera ciudad Patrimonio de la Humanidad en España en contar con este material, algo que le parece positivo a los que tienen sus negocios en este espacio, que lamentan no haber contado con la suficiente información. «La Policía ha venido a comunicarnos que teníamos que quitar la terraza pero en ningún momento nos han comunicado a ninguno de los bares que cerraban a las personas, si lo hubiéramos sabido nosotros no hubiéramos abierto, hemos tenido que venir, abrir, y no hemos tenido clientes», explica desde la cafetería Zeris Nidia Cortés. También criticaba la falta de información previa la empleada de Milana Bonita, una tienda de recuerdos y viandas típicas en los soportales junto al Arco de la Estrella. «No estábamos avisados, nos consta que avisaron el domingo por la mañana a los establecimientos con terraza, teníamos la tienda abierta pero aquí no ha venido nadie a informarnos de nada», dice María Sánchez. La sensación, igual que el resto de los establecimientos, es de pérdida de negocio en un momento en el que sí lo hay, porque el trasiego de turistas de paso es abundante. A las doce de la mañana completaban la primera venta del día. Ampliar La captación de imágenes tiene lugar hoy, mañana y pasado. JORGE REY Menos problemas dio el cierre de la Plaza al hotel Casa Don Fernando. Su directora, Helga, indica que la puerta lateral, la de la calle General Ezponda, les ha permitido la entrada y salida sin necesidad de hacerlo por la Plaza Mayor. «Los turistas lo entienden perfectamente». Impresiona, tal y como apunta esta hostelera, verlo todo vacío. «Recuerda demasiado al covid», indicaba al tiempo que reconocía que es «mejor que lo hagan en agosto que en el otoño o en Semana Santa». Ampliar Una agente de la Policía Local apostada en el acceso de la Plaza Mayor por la Gran Vía. JORGE REY Una agente de la Policía Local apostada en la entrada a la Plaza en el acceso de Pintores iba informando al público que quería acceder. Con alguna queja se topaba, pero en general había comprensión. Aunque no se permitía la entrada a los locales, los residentes podían moverse por los soportales, y también los usuarios del centro de mayores. Estaba previsto que la toma de imágenes en la Plaza Mayor continuara hasta las 14 horas y que por la tarde, a las 16, se grabaran en la zona intramuros comprendida entre la plaza de San Jorge y el Arco del Socorro. Mañana miércoles y el jueves 24 esta filmación se completará a nivel calle debido a que hay zonas que por estrechez el dron no puede captar. Alejandro Ávila, director el área industrial de Aeromedia, empresa que vuela el dron daba detalles técnicos sobre estos trabajos. «Nosotros estamos cogiendo una cámara 360 grados con muy alta definición para coger el máximo detalle posible y poder a partir de ahí generar un modelo 3D preciso, una fuente fidedigna de todo el casco histórico y poder realizar un gemelo digital de precisión». Se trata de una iniciativa experimental. «La idea de este proyecto piloto es intentar ver metodología de trabajo, si esta captura de datos es lo suficientemente buena y mover esa información», indicó Juan Sagüés, de Instituto Geográfico Nacional.

