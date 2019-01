Los hosteleros cacereños piden que el mercado de Cánovas se monte en la Plaza Mayor Patinadores en la pista de hielo ayer por la mañana. :: jorge rey Discrepan sobre el impacto que ha tenido en sus negocios la pista de patinaje, cuyo promotor quiere «repetir y mejorar la oferta» MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 8 enero 2019, 08:10

La pista de patinaje instalada en la Plaza Mayor se despide hoy en su vuelta a uno de los centros neurálgicos de la capital cacereña. Ha sido un regreso no exento de polémica, primero por el debate que abre su montaje a las puertas mismas de la ciudad monumental y también por las ventajas que ha conseguido la empresa promotora del Ayuntamiento, que se ocupa de costear los gastos de electricidad y agua.

Más información Denuncia vecinal ante el Ayuntamiento por poner la música demasiado alta

Sin embargo, el fondo de esta iniciativa contaba con apoyos como el de la asociación de comerciantes de la Plaza de Galarza y entorno, que veían una oportunidad de revitalizar la economía de la zona. Un mes después de abrir, las opiniones contrastan en cuanto a los beneficios económicos, aunque la mayoría coincide en que la actividad ha aumentado de forma considerable durante los días de Navidad. En lo que sí coinciden los empresarios consultados es en plantear al Consistorio que rentabilice el espacio de la Plaza con nuevas propuestas, entre las que recalcan el mercadillo navideño que cada año se instala en el Paseo de Cánovas.

«La Plaza es el lugar ideal para acoger el mercado que está en Cánovas» Emilio Rey | Hostelero

«La Plaza Mayor es el lugar ideal. Se ha demostrado que la gente responde cuando hay una oferta y ese mercadillo siempre va al mismo sitio. La Plaza reúne las mejores condiciones», opina Emilio Rey, propietario del restaurante El Pato. Situado a apenas unos metros de la pista de hielo, prefiere no entrar en detalles sobre los efectos que ha tenido en su negocio la misma. Sí admite que en el entorno ha habido «más movimiento», un punto de vista que le sirve para refrendar la idea de que alternativas como el mercado navideño serían una espoleta para quienes trabajan allí.

«Si se repiten los apoyos volveremos a montar la pista en la Plaza Mayor» Antonio García Camisón | Pista de hielo

«Es una idea estupenda, y que atraería público a la Plaza. Es un lugar céntrico, amplio y con todos los servicios», resalta Juan Román. El responsable del Mesón Los Arcos, en la parte baja del foro, no explica si la presencia de la pista de patinaje ha atraído nuevos clientes a su terraza. Más tajante se muestra Jeremi Crespo, de la Taberna El Rincón, justo al final de la Plaza Mayor. «Ha sido una Navidad penosa. La pista de hielo no nos ha aportado nada. No ha aumentado la clientela, porque más bien nos ha tapado por completo. Los que venían se quedaban en la parte de arriba», insiste. Este hostelero también sugiere la idea de que el Ayuntamiento estudie una posible reubicación de su mercado navideño. «Traerlo a la Plaza sí sería algo positivo para todos», concluye.

Para Manuel Rey, de la Cafetería Cáceres, la Navidad ha multiplicado la presencia de personas y también se ha reflejado en su balance. «Ha venido más gente y han influido muchos factores, la pista de hielo es uno de ellos y el buen tiempo que ha hecho, también». Rey es favorable a que el mercado de Cánovas pueda estar algún día en la Plaza. Francisco Palacios, del restaurante Centro, en la confluencia de Pintores y San Juan, mantienen que el impacto de la pista resulta «sobresaliente». «Que se ha notado es evidente. Ha sido muy positivo y defiendo que haya nuevas actividades siempre que se cumpla la normativa». Pone un ejemplo que considera revelador. Por primera vez, se ha visto obligado a retirar un cenicero que tiene a la puerta de su negocio, ya que algunos días el paso de personas era tan notable que se tropezaban. Por su parte, Antonio García Camisón, el promotor de la pista, confirma que el cambio de ubicación ha sido «un éxito». «La respuesta ha resultado muy buena. Me gustaría repetir y mejorar si hay la colaboración que ha habido este año por parte del Ayuntamiento y de los empresarios», analiza. El negocio se despide hoy tras abrir sus puertas el pasado 6 de diciembre. Ayer el goteo de patinadores fue continuo.