Los hosteleros de Cáceres condenados podrían obtener el tercer grado en dos meses Imagen de archivo del jucio del caso del ruido que se celebró en octubre de 2017. :: HOY El Ayuntamiento califica la denegación del indulto por parte del Gobierno como «una triste noticia para Cáceres» CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 15 septiembre 2019, 10:05

Encallados en un punto sin retorno ya nadie duda de que los 11 hosteleros condenados por el conocido como 'caso del ruido' en la Madrila entrarán en prisión para cumplir condenas de dos años y tres meses (diez de ellos) y dos años y nueve meses (uno de ellos). La denegación por parte del Gobierno del indulto solicitado cierra cualquier posibilidad de librarse de la cárcel. Dos de los condenados ya han recibido la notificación de esta negativa al perdón, y el resto es probable que lo haga en los próximos días. El proceso se completa con la notificación de la ejecutoria para ingresar en la cárcel.

Ángel Luis Aparicio, letrado en este proceso de los pubs 'Barroco', 'Maquiavelo', 'Sugar' y 'Submarino', que aún no han recibido el aviso oficial de la negativa al perdón estima que después de entrar en prisión se abren dos situaciones: una de ellas es que se c conceda el tercer grado por una Junta de Tratamiento. Esto supondría que «en un plazo máximo de dos meses podrían estar en tercer grado en régimen semiabierto pero cumpliendo la pena». La Junta de Tratamiento es un órgano colegiado del centro penitenciario integrado por distintos perfiles profesionales de la prisión.

En el caso de no lograrse este supuesto la puerta a un cumplimiento de la condena más llevadero podría obtenerse si la Junta de Tratamiento les clasificara en segundo grado y enviara un recurso de alzada al juez de vigilancia que pudiera acordar la revisión de ese grado para llegar al tercero. Esta situación podría dilatar la obtención del tercer grado a tres o cuatro meses desde el ingreso, estima Aparicio, que señala que los condenados cuentan con el dato favorable de que han pagado la responsabilidad civil, algo que se va a tener en cuenta en su régimen penitenciario.

El entorno de los empresarios recibe con indignación la negativa del Ejecutivo a perdonarles la condena

El entorno de los condenados lamenta la decisión del Gobierno y reciben con indignación las consecuencias de la negativa al indulto, según ha podido constatar este periódico.

Desde el Ayuntamiento también se hace una lectura crítica acerca de la decisión del Consejo de Ministros. «Es una triste noticia, una mala noticia para Cáceres, para el sector de la hostelería y para toda la ciudadanía». La teniente de alcalde María José Pulido se expresaba ayer en esos términos. En cuanto a los motivos que han generado, en su opinión, que el Consejo de Ministros no concediera el perdón a estos empresarios señala que «al no contar con el aval del informe de los órganos judiciales, que un requisito previo a la hora de tomar la decisión de indulto sí o indulto no, sabíamos que las expectativas no podían ser tantas como nos hubiera gustado tener».

Para esta edil «debería haberse tenido en cuenta cómo han asumido su error los propios empresarios, cómo han pagado las multas que se les han impuesto, su buena voluntad», explica la concejala

Mirando al futuro María José Pulido subraya la necesidad de «llegar a acuerdos que hagan compatible la calidad de vida del vecindario con el desarrollo de las actividades de hostelería, acuerdos que sean posibles y que no nos lleven a este tipo de situaciones». Alude a la denominada Mesa del Ruido.

Desde la plataforma ciudadana 'Yo también hice ruido en la Madrila' ayer se guardaba un silencio sepulcral, a la espera de reunirse para tomar alguna decisión sobre los pasos a seguir. Esta plataforma ha llevado a cabo diferentes actos reivindicativos como la recogida de 12.327 firmas a favor del indulto de estos empresarios.