CÁCERES Los hosteleros condenados empiezan a tramitar sus peticiones de indulto Los hosteleros, junto a los expolíticos Carmen Heras y Carlos Jurado, en el banquillo de los acusados.hoy La primera solicitud dirigida al Gobierno se presentó el día de Nochebuena; hoy se registrarán, al menos, otras cinco MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 27 diciembre 2018, 07:51

Tras recibir la notificación del decreto del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres que anuncia la ejecución de las condenas por el caso del ruido en La Madrila, las defensas de los hosteleros condenados han iniciado una carrera contrarreloj para tramitar las peticiones de indulto dirigidas al Gobierno central. La primera se hizo efectiva el día de Nochebuena y hoy se registrarán, al menos, cinco más.

Como se recordará, el procedimiento supone el ingreso en prisión de un total de once hosteleros, con penas superiores de dos años. Desde la notificación del decreto, los abogados disponen de un plazo de tres días hábiles para pedir el indulto y solicitar la suspensión de la pena.

Según las fuentes consultadas por HOY, no hay unanimidad sobre la fecha en la que concluiría el plazo. Mientras unos letrados apuntan que sería el próximo 31 de diciembre, otros señalan al 2 de enero, si se tiene en cuenta, sostienen, que la notificación empezaría a contar a partir de ayer, día 26, y que existe el denominado día de gracia, que permite presentar los escritos hasta las 15.00 horas del día siguiente al del vencimiento.

En cualquier caso, la intención de los letrados es la de no apurar al máximo los plazos y resolver los trámites durante esta semana. La primera solicitud de indulto tras el decreto del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres se presentó en la Subdelegación del Gobierno el pasado día 24. Y ayer esta misma defensa, que representa a uno de los gerentes del pub 'Tacones', solicitó a la titular del Juzgado de lo Penal que suspenda la orden de ingreso en prisión hasta que el Gobierno decida.

Estos dos trámites, la petición de indulto y el escrito de la suspensión de la pena privativa de libertad, serán reproducidos por las defensas de todos los acusados. Hoy, jueves, se trasladará hasta el Juzgado de lo Penal número 2 el abogado Ángel Luis Aparicio, que defiende a cinco de los once condenados. En su caso, cuenta, presentará las peticiones de indulto en los tribunales y no en la Subdelegación porque quiere que la juez que instruye el caso conozca «de forma directa» las circunstancias personales de cada condenado. La titular del Juzgado de lo Penal, apostilla Aparicio, se encargará después de hacer llegar la solicitud de indulto al Ministerio de Justicia.

Dos escenarios posibles

Una vez que todas las defensas presenten sus peticiones, tal y como está previsto, se abrirán dos posibles escenarios para los condenados hasta que el Ejecutivo nacional decida: que la juez suspenda de forma temporal la orden de ingreso en prisión o que decrete la entrada en la cárcel de los hosteleros. Se espera que la decisión del Juzgado se conozca durante el mes de enero.

Los abogados pedirán un indulto parcial, con el fin de que la pena se rebaje hasta dos años para que los condenados no tengan que ir a prisión. Todos han sido condenados a dos años y tres meses, menos uno que ha sido condenado a dos años y nueve meses. Se da la circunstancia de que este último es el único que no ha pagado la indemnización (10.900 euros) a los vecinos afectados al asegurar que no podía. Su abogada ya solicitó de manera formal el indulto para él ante la Subdelegación del Gobierno antes de la última notificación del Juzgado.

La abogada Montaña Rojo, que representa al condenado por el pub 'La Cuerda', presentará durante la jornada de hoy o la de mañana la petición de indulto para su cliente. Ayer permanecía a la espera de un informe. La decisión del Gobierno suele tardar entre uno y cinco años. En 2017 se concedieron 26 indultos. Uno fue para un hostelero de Sevilla y otro para uno de Granada.