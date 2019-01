El hostelero cacereño Enrique Rubio se presenta a las primarias de Podemos en Cáceres

cáceres. Enrique Rubio, hostelero cacereño de 50 años, separado y padre de dos hijos, confirmó ayer que se presentará a las primarias de Podemos para la alcaldía. No tiene decidido si mantendrá su alternativa hasta el final, para lo que debería obtener los avales necesarios, uno colegiado y otros 24 individuales.

No hay división interna, no hay enfrentamientos, no se puede trasladar a Cáceres el escenario de Podemos a nivel nacional. Así lo destacan los dos precandidatos a liderar la lista de Podemos en las próximas municipales. Ya Se conocía el nombre de Consolación López, concejala.

«Son 1.200 inscritos. El proceso está siendo claro», indicó ayer el portavoz del Círculo Podemos en Cáceres, Luis García. Enrique Rubio remarca el «excelente trabajo» desempeñado por los dos concejales de CáceresTú.