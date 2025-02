La hostelería gana terreno al comercio tradicional en el centro de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 19 de junio 2022, 10:52 Comenta Compartir

Un restaurante de comida para llevar especializado en burritos y patatas asadas instalado en una antigua tienda de ropa, otro de comida hawaiana que ocupa un establecimiento cuya antigua vida anterior fue una tienda de móviles, una nueva propuesta gastronómica (The Good Burger) en donde hasta hace poco tiempo se despachaban trajes de caballeros. La calle se transforma y lo hace al ritmo que marcan los nuevos tiempos, en los que el 'retail', es decir, al comercio al por menor, está dejando de ser un negocio rentable.

En las zonas comerciales de Cáceres puede verse este tirón de lo gastronómico. Gaucho es un nuevo establecimiento que abrió a mediados del mes de mayo en la calle Pintores y que ha impulsado el británico Martin Gaskin, el gerente de esta firma que quiere crecer y poderse franquiciar. Tiene dos empleados. «El local físico está quedando para dar un servicio, los locales céntricos con comercio tradicional se están cerrando y los propietarios están bajando el precio, lo que nos da una oportunidad para poner negocios de restauración», explica. «Aquí había una tienda de ropa, es el claro ejemplo de lo que está pasando», explica.

Él ha conseguido que el precio que le cobra su arrendador baje de los 1.000 euros a los 700. «Estuvimos hablando con varios dueños, había seis locales cerrados, hablamos con todos y algunos estaban dispuestos a negociar y otros no, todos habían bajado un poquito respecto a las rentas que tenían los antiguos inquilinos». Además de la bajada han logrado un contrato a cinco años con el precio estable.

Ampliar Mahalo Poké se instaló hace un año en el antiguo local de un comercio. jorge rey

La elección de Pintores tuvo que ver sobre todo con la ubicación céntrica. «No hay mesas, es para coger por la calle que sea fácil de llevar y que te puedas comer mientras vas andando». explica Martin. Otra de las patas importantes del negocio es el envío a domicilio, algo que no necesita de un lugar específico. Los helados completan la oferta de este local a pie de calle.

Apuesta

Su apuesta es algo «que no había y sabíamos que funcionaba». Las patatas asadas de la feria o de actividades como el mercado medieval siempre tienen tirón. «Decidimos que el producto estrella fuera la patata asada pero no queríamos quedarnos solo con eso sino complementar la gama de productos con otros de comida alternativa a las pizzas y las hamburguesas», indica este emprendedor. Y así han creado también los burritos. A las patatas les llaman boludas y a los burritos chingadas. Nombres desenfadados para una propuesta en la que se valen de un horno para cocinar, lo cual les ha permitido no tener que hacer una remodelación compleja.

Miguel Barquilla abrió el restaurante Mahalo Poké hace un año en la tienda Pintores. En su caso lo anterior que había era una tienda de teléfonos móviles de Orange. En su caso elegió Pintores porque considera que «la Parte Antigua siempre está ahí y el turismo siempre va a pasar». Estuvo echando un ojo a los locales de la zona y mirando precios, le parecieron elevados pero pudo lograr un precio razonable para quedarse con su local «favorito». Para Barquilla el problema fundamental son las adaptaciones que hay que llevar a cabo. «Creo que es el problema por el cual la gente no abre más cosas por allí», señala. En su caso no cuenta con cocina como tal porque todos los productos son frescos y no elaborados, por lo cual no tenía salida de humos. «Con la inversión que yo tenía prevista era prácticamente imposible cumplir los requisitos de un restaurante normal». Indica que aunque el Ayuntamiento le ha dado «algunas facilidades» el cambio de licencia no es fácil. «Pero entre que la zona es cara, los locales son muy antiguos y las licencias de restaurante son complicadas de cumplir, es difícil».

Miguel Barquilla está satisfecho del paso dado, dice que tanto los turistas como los cacereños le han dado un buen recibimiento al local. «Somos los primeros y los únicos que tenemos un establecimiento de poke específico y se nota».

Ampliar The Good Burger abrirá en breve en Santa Joaquina de Vedruna. JORGE REY

La tienda de crepes de Pintores o Popeyes, el establecimiento de comida rápida a base de pollo de San Antón también ocupan espacios que en algún momento alojaron comercio. La nueva forma de viajar y la presencia de apartamentos turísticos en la zona de Pintores ha propiciado la presencia de espacios como el supermercado Carrefour donde estaba ocupado por la firma de ropa Kiddy´s Class.

Cáceres no es ajeno a la irrupción de las tiendas ‘pop-up’, es decir, negocios estacionales que ocupan locales durante un periodo del año. En la avenida de España, en el espacio que ocupó una tienda de electrodomésticos, en navidades ponene una juguetería que desaparece en cuanto los Reyes han pasado.

En el centro comercial Ruta de la Plata también se empieza a dar esta tendencia, y en breve abrirá Vips, la firma mexicana de restaurantes.

Raúl Iglesias es el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres. Aunque señala que no dispone de dato exacto del trasvase de tiendas de textil a negocios de hostería explica que el comercio tiene varios frentes abiertos que hace que su situación sea complicada. «Primero los centros comerciales, las franquicias, luego la venta on-line y recientemente la pandemia», enumera. «El comercio tradicional lleva tiempo cojeando», indica, mientras apunta que la hostelería, que tenía una situación más saneada antes del coronavirus ha podido mantener esa posición de ventaja que se deja ver actualmente, también en Cáceres.

