El Hospital Universitario de Cáceres retira las vajillas de un solo uso en infecciosos Trabajadores de la cocina temen que esta medida pueda provocar contagios y piden que no se usen platos y vasos reutilizables

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 18 de julio 2022, 07:25 Comenta Compartir

«Desde hace al menos tres meses no se utilizan platos de usar y tirar para enfermos infecciosos, son reutilizables y nos preocupan posibles contagios». Esta inquietud la expresa una trabajadora de la cocina del Hospital Universitario que prefiere no dar su nombre y que expresa también el recelo de otros compañeros, según cuenta a este diario. Bajo su punto de vista el hecho de tener que limpiar la vajilla entraña riesgos. «No tenemos suministro y es el único hospital de la región en el que pasa esto», señala en busca de alguna explicación.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma esta práctica, que responde a una medida para garantizar la sostenibilidad medioambiental. «El servicio de prevención de riesgos laborales y el servicio de medicina preventiva informó en su momento (ya en primera ola de la covid) del protocolo a seguir con material no desechable en cocina», señala el SES a consultas de este medio. «Indicaron que no había riesgo por el uso de material no desechable. Dieron formación y protocolo para su manejo y limpieza al personal de cocina».

Sin embargo, y a pesar de estas indicaciones, «se aprobó durante un tiempo el uso de material desechable para pacientes covid». La utilización de este material ha generado un gasto económico e impacto medioambiental, justifica el SES, pero, además, «no ha supuesto ninguna ventaja real» a efectos preventivos que indique su utilización. Aunque en un primer momento la evidencia científica apuntaba que había indicios de transmisión por superficie, más adelante esta idea fue perdiendo peso a favor de la transmisión por aerosoles.

«No hay riesgo de uso de vajilla no desechable con pacientes covid. Hay protocolo y escritos validando esta evidencia por el Servicio de Prevención de riesgos Laborales y de Medicina Preventiva. No hay ninguna razón científica para variar el protocolo actual» insiste el SES.

Acerca del empleo de este protocolo en el Hospital Universitario de Cáceres y no en otros recintos de la región el SES señala que éste es «el más moderno y avanzado de la región en todos sus aspectos» y también en la forma en la que elabora y organiza sus cocinas y sus alimentos. «Es el único hospital de Extremadura cuya cocina trabaja sobre línea fría, con todas las ventajas que ello supone tanto en lo económico, en la seguridad alimentaria o en la calidad final del producto, por lo cual todo el material que utiliza, desechable o no desechable, es completamente diferente al del resto de los hospitales de la región».

Tal y como se explicó durante la inauguración de la primera fase del hospital, hace tres años, en mayo de 2019, en estas cocinas se sigue un sistema que logra calidad e higiene, sin aguantar los trabajadores picos de cargas de trabajo. Hay capacidad para hacer comida que se congela y se sirve entre tres y cinco días después, una particular línea fría que permite aprovechar las ventajas de la cocina ‘in situ’.