A qué hospital voy en caso de emergencia

El SES reconoce «tensión» entre el personal

Ceciliano Franco.

«Hay una tensión asociada al traslado que es normal», considera Ceciliano Franco ante las críticas del personal (que ha hecho públicas el sindicato de enfermería SATSE) por la forma en que se está organizando el traslado de pacientes del Hospital Universitario. «Es un proceso que tenemos la obligación de manejar y de manejar bien», indica el gerente del SES. Apunta que los jefes de servicio, los jefes clínicos y los responsables de enfermería tienen una información muy detallada de todo el procedimiento, pero reconoce que «hay personal que no tiene la información correcta, que no se le ha trasladado, hay quejas que yo también he recibido de manera personal». Se ha pedido, dice Franco, que la información llegue hasta todos los niveles laborales. «Pero hay gente a la que no le ha llegado, por lo cual pedimos disculpas».