El hospital de Cáceres estrena un casco de frío para reducir la alopecia causada por la quimioterapia

Perder el cabello es uno de los efectos más habituales de los tratamientos contra el cáncer. Tanto, que en muchos casos es el signo que ... hace visible la enfermedad. El hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres estrena un dispositivo, un casco de gel frío, que consigue contraer los vasos sanguíneos y limitar la cantidad de quimioterapia que llega al folículo reduciendo la caída del cabello. Logra que al menos el 50% de las pacientes consiga retener el 50% de su pelo. Siete pacientes forman parte ya de esta terapia, única en la región y que está implantada en 10 centros sanitarios públicos de toda España, 30 entre públicos y privados.

Santiago González Santiago, jefe de servicio de Oncología del hospital San Pedro de Alcántara indicó que se han ido utilizando distintos prototipos que se han ido mejorando y ahora se dispone de este nuevo modelo. «La alopecia es uno de los efectos secundarios más estigmatizantes que tiene el cáncer, estamos muy contentos porque vamos a lograr reducir esa incidencia por lo menos a la mitad». La mejora de calidad de vida y del bienestar está detrás de esta iniciativa médica. «Los pacientes se van a sentir menos enfermos, es un paso importante en el tratamiento y en la lucha contra el cáncer».

Ampliar El jefe de Oncología del hospital San Pedro de Alcántara, Santiago González, es el promotor de esta iniciativa que hoy ha mostrado a la presidenta extremeña María Guardiola y otros representantes institucionales. JORGE REY

No todas las pacientes van a poder ser beneficiarse de este sistema, que mantiene la temperatura de la cabeza entre 18 y 22 grados, aunque el casco tiene una temperatura de cuatro grados bajo cero. «Habrá que seleccionarlas, se puede usar tanto en hombre como en mujeres, pero una cosa que define el perfil de paciente va a ser el esquema de quimioterapia que se emplee, no vale para todos los tipos de quimioterapia». Van a ser, indicó González Santiago, «pacientes con bastante riesgo de alopecia pero no tan alto, para al menos tener un éxito del 50%». Cáncer de mama y tumores ginecológicos van a ser en los que se aplique este sistema. «En melanomas, tumores cerebrales, cáncer de pulmón en principio no lo usaremos». El jefe de Oncología calificó de «granito de arena» en la lucha por la mejora de los recursos contra el cáncer, una lucha que aún requiere de muchos recursos.

La presidenta, María Guardiola, ha visitado esta mañana el hospital San Pedro de Alcántara y a dos de las pacientes que están recibiendo este tratamiento junto a sus sesiones de quimioterapia. Se trata de un dispositivo que tiene un coste de 25.000 euros y ha sido cedido por la La Asociación Cacereña para la Investigación y Desarrollo de la Oncología Médica (ACIDEOM) fue fundada en el año 2007 por los oncólogos médicos del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. «Vamos a probar el dispositivo, vamos a ver su funcionamiento, hasta el momento es muy exitoso y lo que hará el gobierno de la Junta de Extremadura va a ser invertir en estos dispositivos en toda la región para que todos los pacientes oncológicos que cumplan los criterios médicos puedan beneficiarse».

Pacientes

Ana María Muñoz y Vanesa Rodríguez, de 62 y 42 años recibían este jueves su tercera sesión de quimioterapia contra su cáncer de mama y con el casco de frío. Muñoz es pionera, la primera persona que lo ha utilizado en la región. «El pelo al final sale, son peores otros efectos secundarios», señalaba. Departió con la presidenta extremeña y le pidió más recursos. «Yo le he dicho que necesitamos enfermeras, auxiliares y médicos, si hay que quitar políticos que los quiten». Vanesa Rodríguez también valoraba poder acceder a este recurso. «Es súper importante, más que por mí por mi hija». Indica que las miradas de la gente son distintas al perder el cabello. «Yo prácticamente tengo mi pelo», explicaba. Los cuatro grados bajo cero se notan. «Es hielo, los primeros 15 minutos es un poco duro pero luego ya te acostumbras».