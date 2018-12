El horror de la Navidad más triste de Cáceres

Fue hace un mes, una noche de finales de noviembre, cuando recibí mi regalo de Navidad... el mejor regalo.

Llegó a la Redacción una persona muy apreciada en Cáceres; vino a la mesa en la que yo estaba juntando letras, me enseñó un pen drive y me dijo: «Sergio aquí tienes todo el procedimiento penal por el que fue fusilado el alcalde Antonio Canales. Un buen hombre al que no debían haber matado. Te lo doy... pero no digas quién te lo ha dado».

Había escrito hacía unos días, en esta sección, como en Cáceres se había producido un buen ejemplo del entendimiento de las dos Españas por el bien común, cuando Fernando Valhondo Calaff, el hombre más rico de Cáceres, en 1931 cedió gratuitamente al Ayuntamiento un gran terreno en la avenida Virgen de La Montaña para construir la Escuela Normal (lo que fue Escuela de Magisterio y ahora Instituto de Lenguas Modernas). Calaff dijo que daba el terreno porque se lo había pedido el alcalde Antonio Canales, que aunque fuera socialista y siguiera ideas contrarias a las suyas, lo consideraba amigo y sabía que trabajaba por el bien de los cacereños. En el artículo se hablaba de que para cacereños de izquierdas y de derechas Canales había sido el mejor alcalde de Cáceres... y el peor tratado porque fue fusilado el 25 de diciembre de 1937, hará pasado mañana 81 años.

Cuando mi benefactor se fue, apareció por mi mesa Manuel Caridad.

–Lo he escuchado todo. – Me dijo con una sonrisa cómplice.

–Pues no digas nada, que tú también eres periodista y tienes secreto profesional. No debemos citar las fuentes cuando nos lo piden así las personas que nos dan información veraz.

–Vale, ¡pero yo quiero verlo!

Cuando pusimos el pen drive en el ordenador y vimos lo que había dentro, se nos hicieron los ojos chiribitas. Guardaba unas trescientas hojas fotografiadas, imágenes de documentos de la época de la Guerra Civil. Muchas fotos no tenían calidad, no se leían bien las letras, y entonces no nos quedó más remedio que pedir ayuda al fotógrafo Salvador Guinea, para que mejorara en lo que pudiera las fotos; eso sí, sin decirle como habían llegado a nuestras manos las fotografías.

Durante días, fuera del horario laboral, trabajamos en los documentos. Guinea mejoraba foto a foto, hacíamos fotocopias de cada una y las clasificábamos. Así vimos que los documentos eran no de uno, sino de dos procedimientos sumarísimos. Uno era el 45/1936 en el que se acusaba a numerosos políticos de izquierdas de Cáceres, entre ellos a Antonio Canales, de haber entrado en el Gobierno Civil en la noche del 19 al 20 de febrero de 1936 para destituir al presidente y secretario de la Diputación de Cáceres, y, según el tribunal, para falsificar el resultado de las elecciones de febrero de 1936.

El otro procedimiento sumarísimo era el 64/36, y ese fue el que llevó al paredón a Antonio Canales y al que fue presidente de la Diputación Ramón González Cid; condenando a 30 años a: Julián Sánchez Llanos (exalcalde socialista de Cañaveral), a Virgilio Zorita Jabardo, Teleforo Díaz Muñoz, José Cuesta Moreno, Julián Franco Ramos y Antonio Rodríguez Costumero. Según el Consejo de Guerra los ocho había ido al Gobierno Civil en la noche del 18 al 19 de julio de 1936, cuando supieron que «Franco había adquirido legítimamente el poder», para pedir al gobernador armas para luchar contra Franco, negándoselas el gobernador. Por eso se les condena por adhesión a la rebelión.

Viendo los documentos nos dimos cuenta que era algo increíble, cómo se justificaba con mentiras la cárcel y hasta la muerte de los enemigos, haciendo creer que era algo justo y necesario el golpe de Estado de 1936. Como ha contado Manuel Veiga en su libro 'Fusilamiento en Navidad', Canales negaba que hubiera pedido que se armara al pueblo; incluso aseguraban los más radicales de izquierda, que unos días antes del alzamiento había llegado a Cáceres un camión con armas para el pueblo, pero que Canales lo había rechazado. En algunos informes policiales, hasta se indicaba que el exalcalde socialista era moderado.

Nos impresionó ver la sentencia en la que se le condenaba a muerte, también ver el voto particular de uno de los juzgadores diciendo que los ocho acusados debían morir. Quizás el documento más terrible era la orden del 25 de diciembre de 1937, el día de Navidad, en donde se decide que a las cinco y media de esa tarde, se ejecute a 34 personas condenadas en 15 procedimientos, en el campo de tiro de pistola del cuartel, junto al cementerio. Los reos debían entrar en capilla a las dos de la tarde, estando el piquete de ejecución formado por 60 guardias civiles, bajo el mando del alférez Daniel Osma Sánchez. Quienes tenían que certificar su muerte eran los médicos Joaquín Floriano Cumbreño y José Merino Hompanera. Hay otro documento impactante, el de este último médico indicando que había reconocido los cadáveres de Antonio Canales y González Cid.

Veiga cuenta en su libro que Canales pidió, como última voluntad, ver al párroco de Santa María, a Elías Serradilla, con el que se supone que se confesó. Luego le entregó el único dinero que tenía, 10 céntimos, diciéndole, «déselos usted al primer pobre que se encuentre». Veiga escribió que sus últimas palabras antes de morir fueron: «San Antonio Bendito, perdóname a mí, a mi mujer y a mis hijos, que todos somos inocentes». Él era muy religioso. Llevaba consigo, además de fotos de su familia, un pequeño crucifijo y una medalla de La Virgen de La Montaña. Hay 'leyendas urbanas' de Canales que no están probadas, una es que gritó «¡Viva la Virgen de La Montaña!» antes de caer fulminado atravesado por las balas; otra es que como en la República se prohibieron las procesiones, le hizo a la patrona de Cáceres un carnet de la UGT.

Cuando ya terminamos de ver todos los documentos, nos invadió cierta tristeza. El fotógrafo Guinea dijo:

–Si algún día en Cáceres se hace justicia a Antonio Canales, y se le hace una buena estatua, se debería inaugurar una Navidad, para borrar la tristeza de aquel día de Navidad de hace 81 años.

–Sí – dijo Caridad –, y que pongan en el pedestal la frase de Manuel Azaña que encabeza el libro de Manuel Veiga sobre Canales: «La política no puede consistir en exterminar al contrario».