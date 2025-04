24 horas en Cáceres, dos reuniones y algunos silbidos

Cristina Núñez Cáceres Martes, 26 de septiembre 2023, 21:00 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

Cualquiera que haya entrado en alguna ocasión en el complejo cultural San Francisco de Cáceres conoce lo fácil que es moverse por sus claustros, subir, ... bajar, esperar en la entrada o sentarse en alguno de los vetustos bancos de madera de este convento del siglo XV. Este martes, sin embargo, para acceder a este espacio había que cumplir un protocolo casi militar, que es prácticamente igual para todas las reuniones que se están celebrando con motivo de la presidencia española de la UE. Pero la de Cultura resultó discreta y con una tímida repercusión, probablemente porque el tema, aunque muy atractivo, es secundario aún en las políticas europeas, y también porque informativamente la jornada tenía otro claro protagonista, otro foco de interés situado a 300 kilómetros de aquí. El propio ministro en funciones Miquel Iceta, que salió corriendo para Madrid en cuanto terminó la última reunión reconocía que había «mucho bacalao en el Congreso». De lo contrario, dijo, si hoy no se hubiera producido el debate de investidura de Alberto Feijoo se hubiera quedado «varios días en Caceres». Pero no, la cosa fue fugaz, ya que desde la recepción de los ministros el lunes en el Helga de Alvear hasta el fin de las dos reuniones plenarias no transcurrieron ni 24 horas.

Noticia relacionada La cumbre de ministros despide Cáceres con el objetivo de poner la Cultura en primer plano El San Francisco se convirtió, pues, en una especie de búnker en donde los ministros y representantes europeos llevaron a cabo sus dos reuniones a puerta cerrada y con un contacto muy leve con los periodistas a excepción del anfitrión, Iceta, que compareció tres veces. Era imposible franquear la frontera que aislaba a los ministros y delegados del resto del edificio, por donde circulaba un gran batallón de personal de protocolo, policía y trabajadores de limpieza y catering. Pese a toda esta parafernalia la sala de prensa, ubicada en uno de los dos claustros del San Francisco se quedó grande para una reunión engullida por la política nacional. «Las informaciones sobre esta reunión han quedado reducidas a prácticamente nada», explicaba una periodista de televisión. Ampliar Las delegaciones empezaron a abandonar el complejo cultural San Francisco a las dos de la tarde, tras las reuniones. JORGE REY No había aún amanecido cuando los operarios colocaban alfombras azules y el 'photocol' para las intervenciones públicas, con el logotipo de la presidencia española de la Unión y las 27 banderas de los estados miembros ondeando. Hacia las ocho y media de la mañana todo estaba dispuesto en la entrada y el ministro Miquel Iceta, dio bienvenida a los participantes en esta cita, con 17 ministros de Cultura y otros 12 cargos de distinto tipo, como embajadores o secretarios generales. Allí se produjo un 'handshake' (apretón de manos) previo al acceso al auditorio del San Francisco. Iceta volvió a hablar de las grandes expectativas puestas en esta reunión pero también de lo bien que se lo habían pasado los representantes europeos en Cáceres. Al preguntarle que cómo fue la velada anterior mostró algo un cierto reparo, «permítame que me reserve…», pero luego dijo que los ministros habían quedado «maravillados». Mientras hablaba Iceta ya sonaban pitos y silbidos de la cercana concentración del colectivo 'Salvemos la Montaña'. Eran pocos, entre 30 y 40 personas, pero hacían ruido. «Ayer le escuché en una entrevista y decía cosas muy bonitas de la cultura, pero no se abría a la verdadera cultura de la ciudadanía, ha venido solamente a hablar con unos amigos de Europa pero no se ha acercado al pueblo, la cultura no es eso, no son reyes, son gente elegida por el pueblo», afirmaba uno de los participantes. Otra criticaba la prioridad que le está dando Europa a proyectos como el del litio. Controversia El colectivo anti-mina invocaba a Iceta y él no era ajeno a sus demandas. Preguntado por el diario HOY, señalaba que sí conocía el motivo de la protesta. «Sabemos que hay un debate sobre la instalación de una mina de litio y además se lo hemos explicado a nuestros colegas porque la cultura es diversidad, es debate, cultura es a veces controversia y nos parece respetable». Fue en ese momento, antes de las nueve de la mañana y con los silbidos y las protestas de fondo cuando los ministros se dirigieron a la prensa, pasando (y hablando) de dos en dos por unos micrófonos sin amplificación. Junto con la de Iceta una de las figuras más destacadas de esta cita fue la comisaria europea Iliana Ivanova, que se estrenaba en su cargo. «Es mi primera misión aquí en Cáceres y estoy muy contenta de afrontar los retos en cultura», dijo en inglés. La ministra de cultura alemana, Claudia Benedicta Roth, indicó por su parte que la cultura es tan necesaria «como el agua y como el pan». A diferencia de lo que suele pasar en casi todos los congresos, en los que la cosa se alarga, Iceta adelantó levemente su intervención final, con un sol de justicia dándole en la frente. Abrió de par en par una carpeta y mostró la 'Declaración de Cáceres', que se firmó por unanimidad por los 27 países miembros. Rayaban las dos de la tarde y muchos delegados salían ya con sus maletas camino de Madrid en coches oficiales y autobús, con bolsas de rafia con varios objetos conmemorativos de esta cita. Otros tomaban un ligero piscolabis elaborado por el catering San Jorge antes de emprender viaje.

