78 horas en Cáceres, al menos

Ciertamente, no entendemos que en pleno siglo XXI no podamos 'vender' que en nuestra ciudad sobran argumentos culturales y de otras índoles para atraer al turismo. Está claro que es una tarea institucional, pero también de vecinos propiamente. Tenemos infraestructuras de alojamientos y de restauración, con cantidad y calidad, sin duda. En este año se han cumplido el noventa aniversario de la publicación de la primera Guía Histórica y Artística de Cáceres, escrita por el insigne epigrafista y cronista de la ciudad D. Antonio Cristino Floriano Cumbreño, y después de estudiar su contenido, es sorprendente lo que por entonces ofrecíamos. Además de las magníficas fotografías que ofrece, siendo la mayoría novedosas en sus monumentos para la mayoría de los cacerenses. Comparando el contenido con las guías actuales, este se ha quintuplicado, lo que nos debe enorgullecer y animar a saber divulgar nuestra ciudad. En el último siglo, se han publicado un centenar de guías de muy diferentes autores, pero la mayoría ofreciendo unos argumentos cayendo en lo repetitivo, en lo evidente. Llegando a evitar infinidad de detalles que presentarían una ciudad única. Es evidente que no es cuestión de política, sino de simple sensibilidad cultural, ni siquiera de subvención, palabra que da mucho miedo a las instituciones. Los ciudadanos de cierta edad conocemos perfectamente los méritos de Cáceres y lo que necesita para que los visitantes puedan pasar más de un fin de semana entre nosotros. Y no nos referimos a la limpieza de las paredes o el suelo, o la deficiente iluminación en muchas de nuestras calles y paseos. Cáceres se merece todo esfuerzo para presentarse al mundo como la Gran Señora que es. Y lleva años esperando.