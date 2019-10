Los hondureños se distancian como los extranjeros más numerosos en Cáceres Cristhyan Trochez, residente hondureño:: J.G. Esta comunidad hispana suma 58 residentes más que en 2018, y por segundo año supera en número a las poblaciones rumana, china, marroquí y colombiana LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Domingo, 13 octubre 2019, 08:58

La cifra supera en 58 el número de ciudadanos de Honduras que residen en la ciudad con respecto a los afincados el pasado año. En 2018 la población hondureña ascendía a 248 personas, y este año, según el análisis poblacional 2019 del Ayuntamiento, hay 306 personas registradas. Este colectivo hispano se sitúa nuevamente a la cabeza de los extranjeros que viven en Cáceres. Está en el puesto número uno, seguido de rumanos, chinos, marroquíes y colombianos, estos últimos, la otra nacionalidad sudamericana que se cuela en los cinco primeros puestos de la lista a fecha del 1 de enero de 2019.

Los motivos por los que ha crecido la comunidad hondureña tienen que ver principalmente con las altas tasas de delincuencia, pobreza e e inestabilidad política del país, que han obligado a un éxodo masivo de sus ciudadanos. Desde el Programa de Inmigrantes de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres refrendan este extremo y también han detectado el incremento de hondureños. Apuntan al propósito de tener una vida mejor como el principal motivo que les mueve a emigrar, dada la precaria situación de su tierra.

Según la organización, el perfil de la población de Honduras a la que prestan asistencia desde sus programas sociales es el de mujeres de entre 20 y 45 años. «Suelen venir solas, muchas dejando a sus familias e hijos en su país. La mayoría tienen familiares, amigos o conocidos aquí en Cáceres y trabajan en el servicio doméstico como internas», subraya Mamen Gómez, técnico del programa de inmigrantes de Cáritas.

«No puedo volver a mi país, lo perdí todo; la Pandilla 18 me quería matar» Cristhyan Trochez Residente hondureño

Cristhyan Trochez es uno de los hondureños que se ha instalado en la ciudad para intentar rehacer su vida. Este joven de 30 años llegó hace apenas cuatro meses, dos después de que viajara su ex pareja huyendo de la violencia que azota al país sudamericano.

En Honduras había logrado independizarse laboralmente y tenía su propio negocio de distribución de frutas, pero estaba bajo la amenaza de la Pandilla 18, una organización criminal. «No puedo volver a mi país, lo perdí todo; la Pandilla 18 me quería matar», relata a HOY visiblemente afectado el joven, que está cursando la ESO en el Centro de Educación de Adultos y en 2021 se ve estudiando en la Universidad. «Me gusta el mundo de la empresa y quiero hacer negocios internacionales o psicología. De todo lo que he vivido he sufrido mucho, y podría darles motivación a las personas».

En Cáceres participa en un programa de la oenegé ACEEM, que se encarga de agilizar los trámites para regularizar su situación en España.

Con respecto al resto de nacionalidades, por detrás de Honduras, Rumanía aporta a la población cacereña 243 ciudadanos, algunos más que el pasado año; China suma 237, Marruecos se mantiene en 222; y de Colombia hay 168 residentes. Entre los diez primeros países del listado se encuentran también Argentina y Bolivia, con 76 y 72 afincados, respectivamente. Portugal, Brasil e Italia son los tres que completarían los diez primeros puestos.

En total, la ciudad registra una población de 102 nacionalidades distintas. Por detrás de las diez primeras se sitúan mexicanos, venezolanos, peruanos, estadounidenses, ingleses y franceses. Entre los países que menos ciudadanos aportan están Jamaica, Macedonia, Malta, Finlandia o Liberia, con uno cada uno. Por otra parte, se pueden contabilizar hasta tres coreanos, australianos, griegos o japoneses.