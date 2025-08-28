Un afectado por monóxido de carbono tras un incendio en la cocina del Norba Club de Golf

Imagen de archivo del incendio en el Norba Club de Golf del año 2023.

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:42 Comenta Compartir

Un hombre de 52 años ha sufrido intoxicación de monóxido de carbono tras un incendio en la cocina del Norba Club de Golf.

El fuego, que ha causado daños materiales en el club cacereño ubicado en la avenida El Calerizo, ha tenido lugar esta mañana.

El centro de emergencias 112 Extremadura ha recibido la alerta del incidente a las 12:48 horas de este jueves.

El varón afectado ha sido trasladado al hospital San Pedro de Alcántara en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos del SEPEI de Cáceres, que han ventilado el lugar donde se ha originado el fuego, una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

El Norba Club de Golf se sitúa en la urbanización Ceres Golf de Cáceres. Hace algo más de dos años se declaró otro incendio en las dependencias, ubicadas a ocho kilómetros del centro de la ciudad, en dirección a Mérida.

El fuego, que ocasionó pérdidas cuantificadas de más de 450.000 euros, tuvo lugar en la zona de las taquillas, abrasando los carros eléctricos y los equipos de palos de unos 180 socios.