Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres

«Eres una zorra, te voy a romper la boca» o «esta noche te vas a cagar, te voy a matar». Con estas frases se ... dirigía a su pareja un joven de 22 años de edad que el próximo 18 de diciembre se sienta en el banquillo para hacer frente a 32 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual, tres delitos de lesiones, un delito continuado de amenazas , otro de violencia habitual en el ámbito de la pareja y un delito leve continuado de vejaciones injustas. Es la petición que ha formalizado el abogado de la acusación, Carlos Tovar.

El escrito de acusaciones detalla «el patrón sostenido de dominación, control y violencia física, psicológica y sexual» que ejercía el hombre contra su pareja, con la que inició una relación en 2019, cuando esta contaba con 16 años de edad. «Insultos, amenazas, humillaciones, coacciones y episodios reiterados de agresión» eran habituales. Además, el hombre controlaba «la vestimenta, el teléfono y las redes sociales de la víctima, imponiéndole »prohibiciones y limitando su contacto con amistades y familiares«.

La pareja empezó a convivir en 2020, primero en Cáceres y luego en una localidad cacereña. Entre los hechos que recoge el escrito de acusaciones hay agresiones físicas como la que se produjo en noviembre de 2021, cuando le propinó un puñetazo en la cara que le produjo una herida en la cara que requirió asistencia facultativa. Ese mismo día el acusado la obligó a mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. En el verano de 2022 durante las fiestas patronales de la localidad en la que vivían el acusado exigió dinero a la víctima para la compra de marihuana. Ante la negativa, la arrojó sobre la cama y la golpeó con puños y patadas alcanzándola en la cara.

Meses más tarde, en septiembre, volvió a propinarle otro puñetazo tras recriminarle un retraso al regresar en autobús. Fue el día en que ella abandonó la vivienda. Antes, el acusado la tiró sobre la cama, le quitó los pantalones por la fuerza y la penetró vaginalmente contra su voluntad.

Además de estos hechos la víctima sufrió otros actos de violencia durante la convivencia. El acusado la quemó con cigarrillos en el dorso de las manos y muñecas, le produjo erosiones en el cuello, brazos y tronco y «mantenía un clima de violencia física y psicológica habitual». La mujer tuvo que hacer frente a un trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión reactiva. Los informes forenses mostraban «afectación emocional grave, ansiedad generalizada, perdida de apetito, insomnio, pesadillas recurrentes y síntomas disociativos», todo ello «compatible con exposición prolongada a violencia de género y agresiones sexuales».

Además de la pena de cárcel también se le pide una indemnización en concepto de responsabilidad civil. En total, son cerca de 70.000 euros, 60.000 de ellos por daños morales y psíquicos derivados del «sufrimiento emocional». Se solicitan también 8.500 por y para tratamientos psicológicos, terapias de rehabilitación emocional y medicación ansiolítica y antidepresiva y 1.500 por lesiones físicas y perjuicio estético leve.

El hombre se encuentra ya en la cárcel haciendo frente a cuatro años de prisión por la violación de su pareja en el verano de 2021 cuando todavía no tenía 18 años. Es la pena que se pactó el pasado verano al reconocer los hechos y que reducen a la mitad la petición inicial por parte de la acusación particular. Según explicó el letrado de la víctima entonces esta no quería «venganza» sobre el que fue su pareja, pero sí que se hiciera justicia, por lo cual aceptó este acuerdo judicial.