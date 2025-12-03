HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La primera sesión del juicio se celebra el próximo día 18 de diciembre en la Audiencia Provincial. HOY
Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres

El acusado está en prisión, donde cumple una condena de cuatro años por otra violación a la misma mujer

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46

«Eres una zorra, te voy a romper la boca» o «esta noche te vas a cagar, te voy a matar». Con estas frases se ... dirigía a su pareja un joven de 22 años de edad que el próximo 18 de diciembre se sienta en el banquillo para hacer frente a 32 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual, tres delitos de lesiones, un delito continuado de amenazas , otro de violencia habitual en el ámbito de la pareja y un delito leve continuado de vejaciones injustas. Es la petición que ha formalizado el abogado de la acusación, Carlos Tovar.

