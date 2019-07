Un hombre se encarama en un árbol de Calvo Sotelo en Cáceres como señal de protesta El hombre se ha subido al árbol de Calvo Sotelo en señal de protesta / HOY La acción ha causado un gran revuelo en plena avenida de España y hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Policía Local y los bomberos. Se le propondrá para sancionarlo por escándalo público, avanza el Consistorio. Se queja porque le queman los nidos que hace MARÍA JOSÉ TORREJÓN y CRISTINA SÁNCHEZ Cáceres Martes, 2 julio 2019, 13:38

Se llama Miguel Grande, tiene 72 años y esta mañana ha protagonizado en el parque de Calvo Sotelo una protesta que ha levantado un gran revuelto entre los viandantes. El varón, que se hace llamar el hombre pájaro, se ha encaramado a un árbol para hacer un nido y, al mismo tiempo, llamar la atención. «Hago nidos grandes. Mejostilla Norte. Tenía 10 y me han quemado tres. Pido ayuda al Ayuntamiento. No quiero dinero. Me llaman el hombre pájaro, por qué será», decía el cartel que ha colgado en el árbol.

Miguel Grande ha sido identificado por agentes de la Policía Local de Cáceres / HOY

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local y una dotación de los bomberos. El hombre ha descendido de la copa del árbol y, una vez en el suelo, ha sido conducido por varios agentes de la Policía a un lugar más tranquilo, donde ha sido identificado. Será propuesto para sancionarlo por escándalo público, según se informa desde el Consistorio.

A este hecho se ha referido el alcalde, Luis Salaya, quien ha invitado a Miguel Grande a dirigirse directamente a él en el Ayuntamiento para pedir ayuda y concertar una reunión en lugar de colocar carteles y encaramarse a un árbol.